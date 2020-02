﻿ Esporte: por Leocádio José Vieira

Comissão Técnica

Todos os membros da Associação Atlética Iguaçu depois que a

Federação Paranaense de Futebol formulou o convite para que o time de União da

Vitória participasse da disputa do certame da segunda divisão este ano, não

param de correr. Pois conforme diz aquele surrado ditado: “tempo é dinheiro”, o

presidente Ruski e sua turma estão caprichando nos detalhes, para mostrar que

além de uma equipe competitiva vai ser formada, a partir de abril, a nossa agremiação

prima pela organização. Eis os membros que farão parte da comissão técnica para

a temporada deste ano. Técnico do plantel profissional: Richard Malka; Técnico

do futebol de base: Edinho Guerreiro; preparador físico: Douglas Tales;

auxiliar: Jonatan Angelo Filho (Pingo); massagista: Jorge Luiz Lisboa (Gitica);

preparador de goleiros: Bruno Ferreira; roupeiro: Ronilson Guimarães. O time

sub/19 já está em ação, preparando-se para disputar a categoria. O torneio da

segunda divisão está com seu início previsto para o mês de abril. Alô, torcedor

iguaçuano: não era isso que você queria? Então: Dá-lhe. Iguaçuzão!