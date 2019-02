﻿ Hussein Bakri defende canal permanente de negociação com funcionalismo

O

deputado estadual Hussein Bakri (PSD) se reuniu na manhã desta segunda-feira

(18), com os coordenadores do Fórum das Entidades Sindicais do Paraná (FES). Na

condição de Líder do Governo na Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP), o parlamentar

se colocou como aliado do funcionalismo em nome da prestação de um serviço

público de qualidade aos paranaenses. Também garantiu que não haverá regime de

urgência na tramitação dos projetos de lei do Executivo. “Sempre esgotaremos

todas as possibilidades de diálogo com os servidores. É evidente que

divergências surgirão, mas, se ficarmos apenas no embate, todos sairão

perdendo. E o Paraná não merece isso”, afirmou Hussein.

No

total, sindicatos de 21 categorias, estiveram presentes na reunião no gabinete

da Liderança do Governo, na qual o FES entregou a Hussein Bakri uma pauta com

as principais demandas do funcionalismo estadual. De imediato, o parlamentar

entrou em contato com o Chefe da Casa Civil, Guto Silva, e agendou para as 11h,

do próximo dia 27, um encontro no Palácio Iguaçu com a presença dos servidores.

O

objetivo dessa primeira reunião foi iniciar a construção de um canal permanente

de negociação entre os servidores e o Governo do Estado, com a intermediação do

Líder do Governo. Uma das coordenadoras do FES, a professora Marlei Fernandes

agradeceu o empenho do deputado Hussein, e, lembrou do diálogo que ele sempre

manteve em alto nível com a APP-Sindicato na legislatura passada como

Presidente da Comissão de Educação da Assembleia. Na pauta dos servidores, está

a reposição salarial prevista para maio; as condições de trabalho de diversas

categorias; a necessidade de realização de concursos públicos para reposição de

pessoal; e discussões a respeito da Paranaprevidência e do Sistema de

Assistência à Saúde (SAS).

Diante

das demandas apresentadas, Hussein afirmou que boa parte delas envolve a

situação do caixa do Estado. E, em relação a isso, o governador, Carlos Massa

Ratinho Junior (PSD), já tem tomado decisões na prática em menos de dois meses

no cargo, como reduzir o número de secretarias de 28 para 15 (economia anual de

R$ 10,5 milhões) e devolver o jatinho alugado para uso exclusivo do Chefe do

Poder Executivo (economia de R$ 4,5 milhões por ano). “Fui prefeito de União da

Vitória por dois mandatos e deixei o cargo com 86% de aprovação, graças em boa

parte à ótima relação que mantive com os sindicatos municipais. Podem ter

certeza que nada será feito goela abaixo, sem a devida discussão e o debate

necessário. Os senhores, como líderes sindicais legitimamente eleitos, serão

respeitados”, completou Hussein.

Coordenadores

do Fórum das Entidades Sindicais em reunião com o dep. Hussein Bakri (PSD).

Foto: Assessoria da liderança do governo / Alep