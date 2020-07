O

setor de Obras da Prefeitura de União da Vitória, prossegue as obras de

melhorias também na área central do município, na região da Estação União.

Nesta quinta-feira, 09 de julho, o trabalho foi a pavimentação da via de

entrada na cidade de quem vem da rua Sete de Setembro e da praça Hercílio Luz

da cidade de Porto União (SC), ao município de União da Vitória.

Os

trabalhos de reurbanização na região tiveram início com a revitalização da

antiga praça que receberá o nome do grande artista plástico, Amadeu Bona. Outra

importante obra na região também na divisa é a drenagem e colocação de tubos,

seguido de calçamento de paver, na linha do trem para os ciclistas que utilizam

este trecho da Estação União até a ciclovia do Contestado na cidade de Porto

União, e agora o prefeito, Santin Roveda junto ao vice-prefeito, Bachir Abbas,

destinaram recurso para a pavimentação da via que apresentava vários problemas

estruturais.

“Estamos

fazendo mais uma obra em União da Vitória, desta vez na esquina com a rua Dr.

Carlos Cavalcanti, na entrada da cidade de quem vem da rua Sete de Setembro. A

referida rua requeria melhorias, o que agora está acontecendo mediante

determinação de Santin e Bachir. A região recebeu, recentemente, uma bela, nova

Praça e também uma ciclovia. Sabemos que temos que cuidar da nossa cidade e

dizer que este local é um espaço visitado por muitos turistas que depois da

pandemia do Coronavírus voltarão a visitar União da Vitória e devemos deixar

tudo bem organizado”, destacou o secretário de Obras Aloísio Francisco

Salvatti.

Foto:

Comunicação Prefeitura de União da Vitória