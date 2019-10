﻿ Publicada lista de túmulos em abandono no Cemitério Bom Jesus

Responsáveis pelas sepulturas devem procurar a Secretaria de Meio Ambiente para recadastramento

A

Prefeitura de União da Vitória está notificando os responsáveis pelos túmulos

em estado de abandono e ruína no Cemitério Municipal Bom Jesus. Os editais de

notificação já foram publicados. O objetivo é o recadastramento das sepulturas.

Os responsáveis pelos jazigos citados na

lista devem procurar a Secretaria de Meio Ambiente para regularização e

identificação até o dia 29 de novembro. O não comparecimento implicará na

demolição das construções funerárias, exumação dos restos mortais com

transferência para ossuário coletivo e retomada da sepultura ao Patrimônio

Municipal.

O cadastramento deve ser

feito na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que fica Avenida Coronel

Amazonas, número 495, Navegantes, das 13h às 18h. É preciso apresentar RG,

CPF, comprovante de residência e algum documento dominial de direito real de

uso (títulos de propriedade e/ou perpetuidade) e fazer a petição para

cadastramento. Em seguida, a petição deverá passar por uma análise interna para

que os dados dos falecidos sejam incluídos e assim proceder com as obras de

regularização. “Os munícipes devem ficar atentos para o prazo de petição e

regularização, pois passado este prazo e nenhuma providência for tomada, os tú

mulos listados serão retomados ao Patrimônio Municipal”, afirma o Secretário,

Cesár Strapassola.

Munícipes que possuem

parentes sepultados no Cemitério Bom Jesus, mas o nome ou a quadra e o lote não

constam no edital, devem aguardar nova fase de regularização. O mesmo

procedimento será feito no Cemitério Municipal São Cristóvão.

O edital está disponível no

site: http://uniaodavitoria.pr.gov.br/

Qualquer dúvida, ligar para o telefone (42)3522-3266.

PERGUNTAS E RESPOSTAS

Encontrei

o nome de meu parente no Edital de Notificação, o que devo fazer?

Resposta: Deve procurar a

Secretaria Municipal de Meio Ambiente para tomar conhecimento do fato e assinar

a notificação nominal, como também deve procurar a Administração do Cemitério

Municipal Bom Jesus para visitação do túmulo e tomar as providências para sua

regularização.

Qual o prazo para a regularização?

Resposta: Até o dia 29 de novembro.

O que irá acontecer caso eu não tome as

medidas para reformas e obras de conservação nos túmulos que constam no edital?

Resposta: O espaço será retomado ao

Patrimônio Municipal e os restos mortais em forma de ossada serão exumados e

transladados ao ossuário.

Mas a Prefeitura pode retomar jazigos?

Tem leis pra isso?

Resposta: Sim. De acordo com o Artigo nº

201 do Decreto Municipal nº 99/2012, os permissionários são obrigados a

realizar obras de conservação e manter seus túmulos limpos, caso os túmulos não

tenham suas obras devidas e não estejam conservados, serão considerados em

abandono ou ruína, cabendo assim ao Município convocar seus permissionários

para tomar as providências. Dentro do prazo estipulado, caso não sejam tomadas

providências, a Prefeitura pode retomar o local para si e proceder com a

remoção de ossadas.

Será preciso assinar algum papel?

Resposta: Sim. Será preciso assinar o

Termo de Notificação e o Termo de Ciência.

E se o permissionário se negar a assinar

o Termo de Ciência?

Resposta: Caso houver negativa por parte

do permissionário, o Termo será assinado e certificado pelo Administrador do

Cemitério e mais uma testemunha, ao qual constará sua negativa em assinar, bem

como a informação de que o permissionário estará ciente das providências que

serão tomadas caso não proceder com as devidas obras de conservação.

Aonde será realizado o trâmite de

regularização?

Resposta: Na Secretaria Municipal de Meio

Ambiente, na Avenida Coronel Amazonas, número 495, Navegantes, das 13 às 18h