﻿ Workshop Diagnóstico do Turismo Sustentável do Grupo Eco&Eco acontece em União da Vitória-PR

Atividade turística é apontada como oportunidade

única de fazer avançar as esferas econômica, social e ambiental

No próximo dia 11 de novembro, segunda-feira, o

gestor de projetos de inovação do Grupo Eco&Eco, Wilson Miguel, realiza um

workshop com o tema Diagnóstico Turismo Sustentável. O evento será no CDL União

da Vitória e Porto União, na Rua Professora Amazília, 348, Centro de União

Vitória-PR, a partir das 19h. A entrada é gratuita.

Com 20 anos de mercado, e, 157 projetos,

realizados em todas as regiões do país, a empresa tem cases de sucesso que se

espalham pelo Brasil e são referência na região Sul. Entre eles, está a cidade

de Itá, no oeste de Santa Catarina, que além de inventariar, diagnosticar e

planejar o desenvolvimento sustentável dobrou o valor das receitas arrecadadas

com o turismo no último ano.

Na ocasião Wilson Miguel, mostrará em primeira

mão como estão os principais projetos e pontos turísticos do município. A

empresa desenvolve esse raio-x através de uma metodologia única de

desenvolvimento e projeto do turismo sustentável.