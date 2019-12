﻿13 e 14 de dezembro acontecerá a 2ª Feira do Vinil Gêmeas do Iguaçu

Evento reunirá na Estação União vários expositores

de discos de vinil

Na

sexta, 13 e no sábado, 14 de dezembro na Galeria de Arte Erich Herbert Will, na

Estação União em União da Vitória a 2ª Feira do Vinil Gêmeas do Iguaçu.

Organizada

por comerciantes e colecionadores de discos de vinil das cidades, a feira conta

com apoio da Secretaria Municipal de Cultura de União da Vitória. Além de LPs,

no local será possível encontrar fitas K7, CDs, DVDs, livros e afins.

Agende-se:

2ª Feira do

Vinil Gêmeas do Iguaçu

13 de dezembro

de 2019, das 19 às 22 horas;

14 de dezembro

de 2019, das 9 às 14 horas;

Local: Estação

União, na Galeria de Arte Erich Herbert Will