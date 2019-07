﻿27 municípios participaram das ações do Dia Estadual de Combate ao Feminicídio

Nesta segunda feira (22), o

Paraná realizou, pela primeira vez, o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio. A

data, implantada no calendário do Estado através de Lei 19.873/2019, de autoria

da deputada estadual Cristina Silvestri (PPS), procuradora da Mulher da

Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), foi lembrada em 27 municípios através

de ações simultâneas contra o crime e, também, contra a violência de gênero.

Guarapuava foi um destes municípios que integraram a mobilização estadual, com

vasta programação durante todo o dia. O dia de luta definido como “Dia D” é em

lembrança à data da morte da advogada guarapuavana Tatiane Spitzner, que foi

encontrada morta após cair do prédio onde morava. O marido dela, Luís Felipe

Manvailer, é acusado pelo Ministério Público (MP-PR) por feminicídio, cárcere

privado e fraude processual e deve ir a júri popular.

As atividades realizadas

nesta segunda nos municípios paranaenses foram organizadas pela Procuradoria

Especial da Mulher da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), comandada por

Cristina, com o apoio de prefeituras, câmaras municipais, entidades e empresas.

Segundo a parlamentar, esta é a primeira grande ação organizada pela

Procuradoria da Mulher, recém-instalada na Casa Legislativa do Estado.

“A adesão dos municípios a

esta data, lembrada pela primeira vez no Paraná, mostra a importância do tema.

Em nível de Estado, os indicadores revelam um aumento dos casos de feminicídio,

por isso a união frente a causa é urgente e fundamental. Mas o feminicídio é só

a ponta do iceberg. Precisamos combater, também, a violência de gênero”, disse

a deputada Cristina Silvestri.

As atividades nos 27

municípios envolveram a divulgação de serviços de auxílio para mulheres vítimas

de violência; panfletagem com materiais de conscientização; palestras; rodas de

debate, entre outras ações.

O primeiro secretário da

Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB)

participou dos atos realizados em Quatiguá, região do Norte Pioneiro. “É um dia

para se combater o feminicídicio. Uma causa justa e importante. Só vamos mudar

a realidade da violência contra a mulher se houver uma grande mobilização,

muito especialmente, de vocês mulheres que conhecem essa realidade mais de

perto”, declarou. (leia matéria no site)

No Paraná, indicadores

constatam um aumento no número de feminicídios nos últimos anos. De acordo com

balanço da Secretaria de Segurança Pública e da Administração Penitenciária do

Estado (SESP-PR) em 2017, por exemplo, foram registrados 41 feminicídios. Já em

2018, ocorreram 61 casos.

Um outro levantamento

mostra que foram instaurados pelo Ministério Público estadual (MP-PR), de 2015

até o dia 15 de março deste ano, 693 inquéritos policiais referentes a

feminicídios e oferecidas 592 denúncias criminais ligadas a esse tipo de crime.

Os dados são do Sistema PRO-MP, do MP-PR, levantados pelo Núcleo de Promoção da

Igualdade de Gênero (Nupige). Só em Curitiba, no mesmo período, foram 73

inquéritos abertos e 56 denúncias apresentadas.

Guarapuava foi o município

com a maior programação neste dia 22. As ações foram realizadas em parceira com

a Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, com apoio da OAB

Guarapuava, OAB Paraná, sociedade civil organizada, além de contar com o apoio

da família Spitzner.

A programação na cidade se

estendeu até a noite de segunda-feira (22) com a abertura da exposição “Nem tão

doce lar – uma vida sem violência: direito de mulheres e homens”; o lançamento

do projeto Tatiane Spitzner, da OAB-Guarapuava; a palestra da jornalista

Giulianne Kuiava sobre “O ciclo da violência doméstica e a importância da

denúncia”; e uma Mesa Redonda com o tema: “Feminicídio: A Ponta do Iceberg” que

contou com a participação da coordenadora e psicóloga do CRAM, Camila Grande

Silva; Sandra Lia Bazzo Barwinski, do CEVIGE/OAB Paraná; Ana Carolina Hass de

Miranda, delegada da Mulher; e Eduardo Bischof, especialista em fenômenos

culturais.

Municípios

participantes: Apucarana; Astorga; Boa

Ventura de São Roque; Campina do Simão; Campina Grande do Sul; Candói;

Curitiba; Fazenda Rio Grande; Guarapuava; Laranjeiras do Sul; Londrina;

Mangueirinha; Maringá; Palmital; Piên; Pinhais; Pinhão; Piraquara; Pitanga;

Prudentópolis; Quatiguá; Santa Maria do Oeste; São José dos Pinhais; Terra

Roxa; Toledo; Turvo; União da Vitória.

Em Guarapuava, 82

cruzes foram colocadas no calçadão da XV de Novembro, representando todas as

mulheres que foram mortas no Paraná entre maio de 2018 e maio de 2019.

Foto: Caio Budel