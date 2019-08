﻿Abrigos de passageiros começam a ser instalados

A instalação dos novos abrigos de passageiros começou nesta quarta-feira, 14. O primeiro está sendo instalado na Rua Irineu de Araújo, no distrito de São Cristóvão. No total, 200 novos abrigos serão implantados durante o mês de agosto e setembro. O objetivo é trazer mais segurança e conforto para os usuários do transporte coletivo.

Três tipos de abrigos diferentes serão implantados. O modelo que

está sendo instalado é de madeira plástica, com fechamento nas laterais e

atrás. Os outros são de ferro e vidro e serão colocados nas principais vias e

nos pontos finais dos bairros. Nos abrigos que não possuem piso, será executada

pavimentação com paver para garantir acessibilidade. “A intenção é proporcionar

melhor qualidade de vida para as pessoas que utilizam o transporte coletivo, já

que em vários locais não existem abrigos ou estão em situação precária”, destaca

o Secretário de Trânsito, Clodoaldo Goetz.

A instalação do primeiro abrigo deve ser concluída ainda hoje.

Os abrigos foram licitados em junho e adquiridos com recursos próprios do

município.