﻿Acadêmicos da Uniguaçu e Campo Real participam de curso em Teorias Críticas em Direitos Humanos na Espanha

Mais uma vez acadêmicos do

Centro Universitário Vale do Iguaçu e do Centro Universitário Campo Real

deixaram suas férias, calor e praia para se dedicarem aos estudos! Pelo sexto

ano nossos estudantes largam as férias e o verão brasileiro para estudar em

Sevilha (Espanha), fazendo o curso de Teoria Crítica em Direitos Humanos.

O convênio entre a

Uniguaçu/Campo Real e a Universidad Pablo de Olavide oportuniza aos nossos

estudantes uma experiência inesquecível de aprendizado e crescimento cultural,

tendo aula com professores de diferentes partes do mundo.

O curso começou teve início

no dia 7 de janeiro e termina no dia 7 de fevereiro, quando todos regressam

para compartilhar seus novos conhecimentos.

Esse ano estão participando

do intercâmbio pela Uniguaçu: Érica Américo de Mattos e Gabriel França Candido,

formandos em Direito, as acadêmicas Nicoli Kezen Kuakoski e Gabriela Iltchechen

Custodio, do sétimo período de Direito, e o professor Hugo de Mattos Santa

Isabel. Também, da Campo Real, as estudantes Marynara Boryça e Ana Carolina

Moreles Lopes, do sétimo período de Direito.

Os intercambistas tiveram

todo o apoio da Uniguaçu e da Campo Real, através do organizador do Programa de

Intercâmbio, professor João Vitor Passuello Smaniotto, Pró-Reitor de

Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão do Centro Universitário Vale do

Iguaçu, que os acompanha durante o curso.

Este é mais um dos motivos

que nos faz estar entre as melhores instituições de ensino do país, pois

estamos sempre buscando cumprir nossa missão de transformar a realidade que nos

cerca, exercitando diariamente o nosso slogan Compromisso Social e Ensino pra

Valer.