﻿Acadêmicos da Uniguaçu visitam a 22ª Feira Internacional da Construção e o Estádio Beira Rio em Porto Alegre

No último final de semana

os acadêmicos dos cursos de Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo,

acompanhados pelos professores Larissa Jagnez e Edimar Grossklaus, realizaram

visitas técnicas em Porto Alegre (RS).

No primeiro dia eles

visitaram a Construsul 2019, 22ª Feira Internacional da Construção. A

Construsul é um ambiente para os profissionais e acadêmicos da área da

Construção Civil se atualizarem em relação às tendências de mercado e

adquirirem novos conhecimentos. Segundo dados divulgados pela organização do

evento, em média 40 mil pessoas relacionadas a esse setor visitam a feira que

acontece anualmente.

Diante desse contexto

observado durante a visita, os acadêmicos puderam notar as novas tecnologias e

inovações do mercado em termos de produtos e técnicas que podem ser aplicados

nas obras, e que são especificados nos projetos pelos profissionais. Ao mesmo

tempo, o contato com os fornecedores e empresas do setor evidencia a geração de

negócios e amplia a visão dos acadêmicos em relação ao mercado, desde a parte

de estrutura das obras até o acabamento. Eles puderam ainda participar de

cursos que aconteceram paralelos à feira, com o intuito de agregar mais

conhecimentos e atualização profissional.

No segundo dia eles tiveram

a oportunidade de visitar o Estádio Beira Rio. Durante a visita o grupo pode

acompanhar a história do Sport Club Internacional relacionada a própria

estrutura e construção do estádio. Ainda, puderam conhecer a estrutura de

perto, sendo um dos estádios que passou por reforma recentemente e recebeu

jogos da Copa do Mundo de 2014.

Durante a visita, os

espaços do museu, camarote, sala de imprensa, vestiário dos times visitantes e

a beira do campo puderam ser vistos de perto, assim como a estrutura de fachada

que possui elementos para captação da água da chuva, sendo utilizada para a

irrigação do próprio gramado do campo e para os vasos sanitários também. Dentro

da edificação os acadêmicos puderam observar questões de acesso, acessibilidade

e rotas de fuga, que fazem parte do trabalho da profissão do engenheiro e

arquiteto em obras desse tipo.

Segundo a professora

Larissa, visitas como essa ampliam a visão do aluno em relação ao mercado

profissional, aproximando-os dos fornecedores e principalmente mostrando as

inovações do setor. “Da mesma forma, a vista ao estádio aproxima na prática a

estrutura de obras de grande porte, evidenciando o enorme campo de atuação do

engenheiro e arquiteto.”