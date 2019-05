﻿Acadêmicos da UNIUV apresentam trabalhos no IVENTEC/ IFPR

Três artigos científicos foram

apresentados no evento

No

sábado (27), acadêmicos do terceiro semestre de Sistemas de Informação do

Centro Universitário de União da Vitória (UNIUV), apresentaram seus artigos no

IV Encontro de Tecnologia da Informação do Instituto Federal do Paraná (ENTEC),

campus União da Vitória (PR).

Os

artigos foram desenvolvidos na disciplina de Produção Científica, ministrada pela

professora Vivian Guimarães. “A apresentação foi uma ótima experiência para os

alunos, pois vivenciaram na prática como é a escrita e apresentação de um

artigo científico”, comenta.

Os

Trabalhos apresentados foram: