﻿Acadêmicos de Sistemas de Informação ministram curso de extensão para jovens que estão ingressando no mercado de trabalho

Os acadêmicos Bryan

Domainski, Gabriel Luan Parizotto e Giovane Schreiner, do quinto período de

Sistemas de Informação, ministraram o curso de extensão de Manutenção de

Computadores e Redes Residenciais para jovens que estão ingressando no mercado

de trabalho. O curso teve a coordenação e supervisão do coordenador do curso,

professor André Weizmann, e teve o objetivo de passar conhecimentos técnicos em

Tecnologia da Informação (T.I.), dando também aos participantes a oportunidade

de realizar uma atividade extracurricular de forma gratuita.

O curso foi aberto aos

alunos dos Colégios Estaduais Bernardina Schleder, Judith Simas Canellas e

Astolpho Macedo Souza. No total, a turma teve 22 alunos, e, as aulas ocorreram

aos sábados, durante três meses. Os acadêmicos que ministraram o curso passaram

as suas vivências do dia a dia de trabalho, mudando a visão de futuro desses

jovens. Eles abordaram desde a parte de suporte técnico a hardware até

software, configuração de dispositivos residenciais: roteadores, switch, etc.

Segundo o acadêmico Bryan,

a experiência de dar o curso foi algo incrível. “Deu para perceber no rosto de

cada jovem a vontade de aprender o assunto. Um projeto como esse, com toda a

certeza, inspirou os alunos a serem cidadãos melhores e correrem atrás de seus

objetivos.”

Ao final, o colaborador

Robson Nascimento, coordenador dos Laboratórios da Uniguaçu, realizou uma

visita técnica com alunos para conhecerem a Instituição. A Uniguaçu prima pelo

Ensino pra Valer e Compromisso Social, e ações como esta nos deixam orgulhosos.

Parabéns aos acadêmicos envolvidos neste projeto e também ao curso de Sistemas

de Informação.