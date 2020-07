﻿Adoção: passo a passo. Do interesse à família com a criança presente no lar

Muitos

casais decidem por adotar um filho. De início é necessário um cadastro,

diretamente, na Vara da Infância e Juventude do Município que residem, mediante

a entrega de lista de documentos encaminhada ao juiz, tais como comprovante de

endereço e cópia dos documentos pessoais. Após a análise documental, cabe ao

magistrado encaminhar a avaliação para a equipe do Serviço Auxiliar da Infância

e Juventude (SAIJ) da Vara da Infância e Juventude de União da Vitória.

Pedagoga, psicólogas, comissário de vigilância e estagiárias trabalham para ter

um diagnóstico familiar e avaliar as condiçõesdo novo lar. Atualmente também é

obrigatório realizar o curso de habilitação organizado pela Justiça. Participa

do processo também a Promotoria Pública.

Ações em equipe

Gislaine

Catarina Olbertz é pedagoga (técnica especializada em Infância e Juventude) com

vasta experiência. “Trabalhamos nos processos em que crianças precisam ser

colocadas em família substituta sob a modalidade de adoção, provenientes dos

seis municípios que integram nossa Comarca: União da Vitória, Paula Freitas,

Cruz Machado, Porto Vitória, General Carneiro e Bituruna”, explica. Para

tanto, o passo inicial é reunir a documentação exigida pelo Estatuto da Criança

e do Adolescente (ECA) e apresentar no Cartório da Vara da Infância.

Com o

despacho do magistrado, o processo de avaliação segue para o SAIJ. “Assim,

os pretendentes receberão a visita do comissário de vigilância para observar as

condições de moradia e convocar para a primeira entrevista”, acrescenta a

psicóloga Audrei Letícia Martins Rissi, também componente da equipe. “Nesta

entrevista serão colhidos dados sobre o perfil da criança ou adolescente

desejado.Também serão ouvidos sobre seus históricos de vida”. Seguido do

preparo psicossocial – o chamado ‘curso para adoção’.

Nele, os

pretendentes devem participar com 100% de frequência, para validar. Seguido de

nova entrevista e questionamentos específicos dos motivos que levaram a se

candidatarem para a adoção. Após esta fase, o SAIJ elabora um relatório que

será enviado ao Ministério Público (MP) e depois ao juiz. Cabe ao magistrado,

então, dar a sentença de “habilitação para adoção, se for o caso”,

conforme esclarece Audrei. Somente concluída esta etapa que os pretendentes entram

no cadastro local e no Sistema Nacional de Adoção (SNA). A ordem segue o

critério da antiguidade, de acordo com a sentença que os habilita.

Escolhas e desafios

A

psicóloga Marcelle Andrea Leite Pereira Rossa atua neste departamento. “O

maior desafio é conseguir família (pai e/ou mãe) para crianças maiores de três

anos, mas, principalmente, os maiores de seis anos, grupo de irmãos e

crianças/adolescentes com alguma deficiência ou problema de saúde que não tenha

cura. Em geral as pessoas que adotam esse perfil, quando a gente acha, não são

de nossa comarca. Com isso aquele período em que o pretendente tem que conhecer

aos poucos a criança/adolescente é mais complicado pela necessidade de vários

deslocamentos”, relata a profissional.

“Também

é necessário que os que adotam tenham um preparo psicossocial bastante intenso,

pois vai haver dificuldades que podem ser contornadas se o (s) adotante (s)

estiver (em) bem preparado (s)”, observa Marcelle. Para tanto, segundo a

psicóloga, a orientação é sempre de que “os pretendentes devem ler,

conversar muito em casa, eventualmente, fazer terapia, assistir filmes sobre

adoção, participar de grupos de apoio”, exemplifica. Cabe à pedagoga da

equipe as orientações gerais a respeito do tema, a entrevista inicial, onde são

captados os dados para a inserção no SNA, e demais aspectos pedagógicos relativos

à adoção.

Gislaine

menciona a importância deste preparo psicossocial dos pretendentes, seguido do trabalho

de acompanhar o estágio de aproximação e convivência entre os pretendentes (ou

o pretendente) já em contato com a (s) criança (s) que deseja adotar. “Estimular

ou incentivar a adoção tardia ou necessária, aquelas que envolvem crianças

maiores, adoção de grupo de irmãos, inter-racial, e de crianças com algum

problema de saúde”, são objetivos inerentes ao foco central no trabalho da

equipe, segundo a pedagoga.

Obviamente

que ofertar condições aos pretendentes para terem todo o conhecimento necessário

sobre aspectos legais, sociais, emocionais ou psicológicos que envolvem o

processo de adoção, é outra prerrogativa fundamental. “Para estarem o mais

seguro possível desta decisão que é irrevogável, ou seja, cria-se um vínculo

para sempre”, acrescenta Gislaine. “Sempre ressaltando a eles que a

adoção dever atender o maior interesse das crianças que temos nos abrigos e não

simplesmente resolver a questão da infertilidade dos pais”.

Lista e experiência

Audrei

explica que quando se tem uma criança ou adolescente para ser adotada, o

Serviço Auxiliar inicia a busca por pretendentes,partindo do cadastro local e

de acordo com o perfil da criança. Não havendo ninguém interessado, o SAIJ parte

para o SNA. Sempre levando em conta o tempo de registro e, com isso, iniciando

pelo cadastrado mais antigo. Este trabalho tem o auxílio do comissário de

vigilância, Edson Luis Futerko e estagiárias de psicologia: Julia Ferreira

Bigosinski e Maria Eduarda Cecchin.

Julia

Ferreira Bigosinski relata que o grupo de trabalho lhe trouxe a experiência com

adoções. “Me ensinou a entender como funciona todo o processo, desde a

primeira informação aos pretendentes e até a entrega do filho aos pais”,

detalha. Todos estes procedimentos levam ao bem-estar, segundo ela, da família

e do adotado. “Existe todo o cuidado para que a nova família possa se

adaptar de forma saudável. Acrescenta muito na minha formação entender a teoria

e trabalhar diretamente com a prática junto da equipe multidisciplinar que

envolve toda a questão de adoção”, completa a acadêmica.

Esta

relação ao estágio, que contextualiza a atuação do SAIJ, Carlos Mattioli

ressalta esta relação com o aprendizado, aliado à prática. Perfazendo o aspecto

de sequência na formação e possibilidade de especialização, num contexto

social, desde a graduação, segundo o magistrado. “É um trabalho

gratificante, tem muito aprendizado prático dentro da Psicologia Forense com as

avaliações, entrevistas e outros trabalhos que são realizados pela equipe”,

afirma Maria Eduarda Cecchin.

