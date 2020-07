﻿Avenida Paula Freitas recebe nova iluminação de LED

Os

motoristas devem ter atenção redobrada ao trafegar pela Avenida Paula Freitas,

no distrito de São Cristóvão, pois as equipes estão trabalhando na instalação

da nova iluminação pública que faz parte do canteiro de obras de revitalização

da via.

A

nova iluminação faz parte do eixo da obra da construção da nova ponte sobre o

rio Iguaçu, que também já está com toda a estrutura de iluminação instalada em

LED, que já foi feita na Avenida Abilon de Souza Naves e agora é a vez da Avenida

Paula Freitas receber está melhoria.

Na

oportunidade as equipes estão fazendo a sinalização com cones e solicitam para

os condutores que reduzam a velocidade ao passar pelo trecho das obras, onde

estão sendo colocados os postes de iluminação e as lâmpadas de LED que vão

deixar a via mais iluminada e com baixo custo de energia.

O

vice-prefeito de União da Vitória, Bachir Abbas, destacou mais está obra que

era um pedido antigo da população do distrito de São Cristóvão. “Fazemos um

apelo a todos os motoristas, que trafegam na Avenida Paula Freitas, que

redobrem a atenção, pois está sendo feito o trabalho de colocação de novos

postes de iluminação na avenida como já ocorreu na ponte José Richa e na

Avenida Abilon de Souza Naves”, enfatizou Bachir.

Foto:

Comunicação Prefeitura de União da Vitória