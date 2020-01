﻿Bolsas de Estudo 2020: Aberta segunda fase das inscrições

Agora o prazo é para os alunos que ingressam na faculdade neste ano

Já

estão abertas as inscrições para as Bolsas de Estudo 2020, para quem vem

começar a faculdade neste ano. O prazo vai até o dia 17 de janeiro. O incentivo

é para estudantes da Uniguaçu e Uniuv. As inscrições devem ser feitas na

Secretaria de Educação, que fica ao lado do Estádio Antiocho Pereira, das 8h30

às 11h30 da manhã.

Para

concorrer à bolsa, é preciso apresentar relatório do CRAS atualizado, cópia do

RG, CPF, comprovante de residência dos últimos 36 meses, cópia do histórico

escolar, comprovante de renda do candidato e de todos os membros da família,

cópia da declaração de imposto de renda ou declaração discriminando os bens que

a família possui e seus devidos valores, comprovante de quitação eleitoral e,

se for o caso, comprovante de quitação de serviço militar.

Após

o período de inscrições, a comissão avalia cada caso e em seguida uma

Assistente Social vai até a casa do candidato fazer a entrevista social e

confirmar se a pessoa, realmente, se enquadra para receber o benefício. Os

percentuais das bolsas variam conforme a situação financeira do candidato.