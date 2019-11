﻿BUREAU VERITAS EXPANDE O USO DE TECNOLOGIAS INOVADORAS NO SETOR DA CONSTRUÇÃO

Grupo utiliza drones e laser scanner para os trabalhos de inspeções em obras de arte especiais.

São Paulo, 05 de novembro de 2019 – O Grupo Bureau Veritas, líder mundial em Teste, Inspeção e Certificação (TIC), renova-se a cada ano com sua atuação na indústria utilizando tecnologias inovadoras. A companhia é uma das pioneiras na utilização de equipamentos para gerenciamento de torres e monitoramento de ativos no setor de energia e agora expande o uso de drones e laser scanner para o mercado da construção.

O modelo de drone utilizado nas inspeções possui tecnologia avançada, com duas câmeras acopladas na parte inferior e uma na parte superior do equipamento, com zoom óptico de até 30 vezes, o que garante uma melhor visualização das estruturas. Além disso, realiza transmissão ao vivo das imagens nas inspeções de campo, permitindo que os envolvidos no projeto avaliem a situação das estruturas e identifiquem possíveis problemas de estrutura.

A utilização dos drones tem como benefício a diminuição dos riscos de acidentes, o acesso rápido a locais restritos e a eliminação de interdições que provocam impactos nas vias. Essa já é uma tendência de mercado mundial. No Brasil, são mais de 78 mil cadastros do equipamento na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), responsável pela autorização do uso no país, onde há mais de 29 mil drones para uso profissional.

O laser scanner é uma solução de captura da realidade 3D rápida, ágil e precisa, que gera maior eficiência e produtividade em campo e no escritório. Garante maior precisão no levantamento da geometria das estruturas e permite identificar possíveis deformações e/ou imperfeições contidas na obra. Podendo, ainda, ser utilizado no processo de gerenciamento de ativos.

“O Bureau Veritas, alinhado com seus princípios de Segurança e Qualidade, vem promovendo inovações tecnológicas na área de inspeções de estruturas com o uso de drones e laser scanner que garantem precisão, qualidade e rapidez. A tecnologia ainda permite que o cliente conheça mais de perto o que acontece em suas obras e ativos, trazendo mais segurança e eficiência”, destaca Luiz Buff, diretor executivo de Construção & Infraestrutura da América Latina.

Desta forma, o Grupo Bureau Veritas leva maior detalhamento de informações do monitoramento, oferecendo também ganho para a gestão e a possibilidade de um planejamento financeiro mais adequado.

Sobre o Grupo Bureau Veritas

O Bureau Veritas é líder mundial em Teste, Inspeção e Certificação (TIC). Com receita global de 4,6 bilhões de euros, a empresa está presente em 140 países, atendendo 400 mil clientes com suas seis divisões de negócios: Marítimo & Offshore, Agronegócio & Commodities, Indústria, Construção & Infraestrutura, Certificação e Varejo. Com mais de 4 mil colaboradores no Brasil a empresa oferece seu portfólio completo de serviços, garantindo conformidade, controle de cadeias de suprimentos, antecipação de tendências, reduzindo riscos, aumentando eficiência e cuidando da reputação de seus clientes. Mais informações no site www.bureauveritas.com.br