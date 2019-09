﻿Campeonato Paranaense de Futebol – Leocádio José Vieira – Editor de Esportes

A 6ª rodada do Certame Estadual Paranaense realizada no

final de semana, pela série C, apresentou estes resultados:

Em Arapongas: Arapongas 0x1 Azuris

Em Colorado: Colorado

0x1 Cambé

Em Campo Largo:

Grecal 1×2 Portuguesa

Em Araucária: Araucária 4×1 Andraus Brasil

A partida Campo Mourão x Iguaçu foi cancelada e o time de

União da Vitória ganhou os pontos através de determinação da Federação

Paranaense de Futebol (Campo Mourão 0x3 Iguaçu).

Análise da rodada

A 6º etapa do turno único da 3º divisão de profissionais

registrou alguns resultados considerados surpreendentes, A derrota do time do

Arapongas jogando em casa, diante do Azuris. A vitória da Portuguesa

Londrinense (2×1) sobre o Grecal, em Campo Largo. A derrota do Colorado diante

de sua torcida para o time de Cambé foi a grande zebra, sem dúvida alguma.

A Próxima Etapa

7º do turno único – amanhã

Em União da Vitória: Iguaçu x Verê

Em Colorado: Colorado x Araucária

Em Cambé: Cambé x Andraus Brasil

Em Rolândia: Portuguesa x Arapongas

Em Marmeleiro: Azuris x Grecal.