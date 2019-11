﻿Campeonato Paranaense de Futebol – Leocádio José Vieira – Editor de Esportes

Classificadas para a fase semifinal do Certame Estadual

Paranaense de Futebol da série C as equipes do Andraus Brasil. Araucária ECR.

Arapongas EC e Azuris FC iniciaram a luta pela conquista do título máximo da

temporada.

Resultados

Jogos de ida

Em Campo Largo: Andraus Brasil 0x0 Araucária

Renda: R$ 2.250,00 Público Pagante: 270.

Em Marmeleiro: Azuris 1×1 Arapongas

Renda: R# 3.110,00. Público Pagante: 333

Jogos de volta

Em Curitiba: Araucária 0x0 Andraus Brasil

Nos pênaltis: Andraus Brasil 4×2.

Renda: R$ 5.800,00 Público Pagante: 360

Em Arapongas: Arapongas 1×0 Azuris

Renda: R$ 14.300,00 Público Pagante: 1.433.

As equipes do Arapongas e Andraus Brasil disputarão o título

máximo da temporada. Ambas, serão promovidas para a segunda divisão no ano que

vem.

A DECISÃO

Primeira partida será

disputada domingo, às 15h30 na cidade de Campo Largo.

O segundo confronto

terá como local a cidade de Arapongas. Que vença o melhor!