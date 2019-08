﻿CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL – Leocádio José Vieira – Editor de Esportes.

Associação Atlética

Iguaçu estréia com triunfo

Com a realização de quatro partidas foi iniciada domingo, a

disputa do Certame Estadual Paranaense de Futebol da série C. Foram os

seguintes os resultados verificados:

Em Irati: Iguaçu 1×0 Portuguesa Londrinense

Em Arapongas: Arapongas 2×1 Cambé

Em Marmeleiro: Azuris 1×1 Colorado

Em Campo Largo: Andraus Brasil 1×0 Verê

O confronto Campo Mourão x Grecal foi adiado.

A classificação

Conhecidos os resultados da ET apa de abertura a

classificação das 11 agremiações passou a ser a seguinte:

1º-) – Arapongas Esporte Clube: 3 pontos

2º) – Associação Atlética Iguaçu, 3

3º-) – Andraus Brasil, 3

4º) – Coloradp Atlético Clube, 1

5º) – Azuris Futebol Clube, 1

6º) – Clube Atlético Cambé, 0

Ainda não estrearam

no torneio os times de Araucária, Campo Mourão e Grecal.

Próxima rodada –

Domingo

Em Arapongas:

Arapongas x Iguaçu

Em Campo Largo:

Grecal x Araucária

Em Londrina:

Portuguesa x Andraus Brasil

Em Verê: Verê x Cambé

Em Marmeleiro: Azuriz

x Campo Mourão.