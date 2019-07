﻿Campeonato Paranaense – por Leocádio José Vieira

Foi encerrada a primeira fase do Certame Estadual Paranaense

de Futebol da categoria sub 17, série B, com a rodada derradeira apresentando

os resultados seguintes: Verê 2×0 Iguaçu e Cascavel FC 0x2 Prudentópolis. A

classificação final ficou sendo a seguinte: 1º) – Verê Futebol Clube, 17

pontos; 2º) – Prudentópolis Futebol Clube, 14; 3º) – Associação Atlética

Iguaçu, 13; 4º) – Cascavel Futebol Clube, 11 pontos; 5º) – Cascavel Clube

Recreativo, 1.

Verê, Prudentópolis e Iguaçu passaram à próxima fase. As

duas equipes da cidade de Cascavel ficaram de fora. Somados com os demais

grupos a fase de classificação contou com a participação de 20 agremiações,

sendo que apenas 12 delas garantiram vagas à próxima etapa, enquanto que oito

ficaram pelo caminho.

A Campanha

Os adeptos iguaçuanos vibraram com a proeza dos meninos

orientados pelo professor Edinho Guerreiro e cujos números foram os seguintes:

Nas oito partidas disputadas, foram quatro vitórias, um empate e três derrotas.

Nos 24 pontos em disputa, a equipe obteve 13 e perdeu 11. O ataque assinalou 12

tentos e a defesa foi vazada nove vezes. Na parte disciplinar os atletas foram

agraciados com 11 cartões amarelos (advertência) e apenas um vermelho

(expulsão). O Iguaçu está mandando suas partidas no Estádio Municipal Antiocho

Pereira, contando com a boa presença de

torcedores vibrando, com o retorno do Clube às atividades futebolísticas como

filiado novamente à Federação Paranaense de

Futebol.