﻿Campeonato Paranaense – por Leocádio José Vieira

Mais duas partidas deram sequência no final de semana à disputa do Certame Estadual Paranaense de Futebol em sua categoria sub 17, chave B. Eis os resultados: Prudentópolis 0x0 Verê, em Prudentópolis; Cascavel F. C. 3×0 C. R. Cascavel. A equipe da A. A. Iguaçu folgou na rodada. A classificação após os resultados da primeira etapa do II turno passou a ser a seguinte: 1º) – Verê Futebol Clube, com 10 pontos; 2º) – Cascavel Futebol Clube, 9; 3º) – Prudentópolis Futebol Clube, 8; 4º) – Associação Atlética Iguaçu, 6; 5º) – Clube Recreativo Cascavel, 1. A próxima rodada marca para a tarde de hoje a disputa dos seguintes confrontos: Iguaçu x Prudentópolis, em União da Vitória e Verê x C.R. Cascavel em Verê. A partida programada para o Estádio Municipal Antiocho Pereira às 15h, deve contar com a presença de um excelente número de torcedores, pois só a vitória interessa ao nosso representante. Dá-lhe, Iguaçuzão.