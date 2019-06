﻿CEJUSC trabalha com a prevenção a violência escolar

Na última terça-feira, 04 de junho, aconteceu no Colégio Estadual Bernardina Schleder o primeiro encontro do projeto de “Intervenção Pedagógica de Prevenção às Violências, também o lançamento à comunidade escolar dos projetos “Rede de Ajuda” e “Fábrica de Oportunidades”.

A “Rede de Ajuda” busca formar uma rede de proteção em combate aos

crimes relacionados à criança, adolescente e mulheres da região. Na rede

atuarão voluntários e advogados dativos, que ficarão incumbidos de acompanhar

todo o trajeto de atendimentos para integral proteção das vítimas.

O “Fábrica de Oportunidades” visa fomentar a contratação de jovens

aprendizes pelo empresariado da região, tendo como prioridade a inclusão social

e a formação para o mundo do trabalho de adolescentes e jovens, especialmente

aqueles com vulnerabilidades sociais. Também busca promover atividades

esportivas e culturais para ampliação dos espaços e oportunidades educativas e

formativas de crianças, adolescentes e jovens da região.

Em parceria do CEJUSC com o Núcleo Regional de Educação foram

promovidas oficinas pedagógicas com os alunos do ensino fundamental II e ensino

médio, além de uma palestra sobre drogas com o Delegado Douglas Carlos de

Possebon e Freitas, chefe da 4ª Subdivisão da Delegacia de Polícia local, e

sobre Prevenção à Violência na Escola com o Juiz de Direito Carlos Mattioli.

Participaram da promoção de atividades o CIEE (Centro de

Integração Empresa e Escola), Secretaria de Assistência Social e CRAS de União

da Vitória, SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial de União da

Vitória), curso técnico em Enfermagem do Colégio Estadual Lauro Muller Soares,

Academia Corpo em Ação (Rafael Vidal), Polícia Militar (Soldado Dione),

Instituto Rosas do Contestado, e OAB Subseção de União da Vitória, entre outros

parceiros.

Durante todo o dia foram trabalhadas manifestações de violências

no ambiente escolar, como bullying, violências físicas, verbais e psicológicas,

por meio de atividades ligadas à profissionalização, oficinas de arteterapia,

mosaicos e mandalas, oficinas de prevenção à violência sexual, exposição sobre

drogas, oficina de respeito às diversidades, oficina de autoestima,

atendimentos psicológicos, encaminhamentos judiciais, oficina de qualidade de

vida e primeiros socorros, recreação e acesso ao esporte (Boxe Chinês, Futebol

Americano, Capoeira, Jiu-Jitsu, Futsal), Teatro, Dança Circular, Projeto de

Musicalização “Flauta Doce”, Projeto “Eu Digital”, e Clube de Ciências.

Carlos Romeu Bueno, diretor do Colégio Estadual, destacou a

integração da escola com instituições públicas e privadas, e especialmente a

abertura de canal de informação e diálogo com os alunos, possibilitando que

estes com maior conhecimento e reflexão saibam como proceder, fatores estes que

segundo ele já vem produzindo significativa transformação do ambiente escolar.

Texto e fotos: CEJUSC