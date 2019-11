﻿Christian Martins recebe representantes de Irineópolis

O vereador, Christian

Martins (MDB), recebeu na tarde de quinta-feira, 31, a visita do Diretor de

Esportes e Turismo, da cidade vizinha, de Irineópolis, Rodrigo Jurck, e do

vereador, José Julio Nogara, para uma conversa e troca de informações.

A pauta da reunião foi

a proibição da pesca de lambari segundo a Lei Federal 10.779, de 25/11/2003, e pela

instrução normativa nº 25/2009, do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e

Recursos Hídricos (Ibama), no período de Piracema, que inviabiliza as pousadas

às margens do Rio Timbó na região. “Existem estudos que mostram que o lambari é

uma espécie que se reproduz o ano inteiro e por isso não há necessidade de

entrar na lista de proibição”, comenta Martins.

A reunião serviu para uma troca de informações e

junção de forças para reivindicar aos órgãos competentes a retirada do lambari

da lista da Piracema. “Estamos juntos com o município de Irineópolis tentando

ajudar as nossas pousadas, a pesca na nossa região é esportiva e de caniço. Tem

que liberar essa pesca e temos que tirar o lambari da lista. Nesta época do ano

inúmeros turistas vem de todo o Brasil para pescar o lambari e a lei

inviabiliza a atividade das pousadas. É preciso preservar o meio ambiente, mas

de forma sustentável”, completa Martins