﻿Colaboradores da Uniguaçu participam da 12ª Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho

O tema deste ano da SIPAT foi voltado a Saúde em Tempos Modernos, objetivando a importância dos cuidados pessoais e da promoção da saúde e do bem-estar coletivo

Paralelo a 28ª Semana Pedagógica, ocorreu entre os dias 28 a 30 de

janeiro a 12ª Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT) da

Uniguaçu. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) é formada por

colaboradores da Instituição e tem como objetivo a prevenção de acidentes e

doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o

trabalho com a prevenção da vida e a promoção da saúde do trabalhador. Pensando

nisso, o tema deste ano foi voltado à Saúde em Tempos Modernos.

O Pró-Reitor de Planejamento e Administração, professor Hilton Tomal,

deu as boas-vindas a todos e falou um pouco sobre a importância da SIPAT para

todos os colaboradores, professores e estagiários, deixando claro que todos

estão inseridos nesse processo dinâmico, que é o processo de ensino.

O Superintendente das Coligadas UB, professor Edson Aires da Silva,

realizou a abertura oficial do evento mostrando a preocupação da Instituição

para dar uma boa condição de trabalho para todos. “Estamos cada vez mais

alcançando melhores índices e resultados, por isso nós sabemos que não é o que

fazemos, mas sim como fazemos. São as pessoas que fazem as coisas acontecerem e

por isso é importante trabalharmos em um ambiente agradável, onde estamos

felizes.” Ele ainda falou sobre a necessidade de mudanças e que todas elas vêm

pensando no bem-estar geral, para trazer melhores resultados, dinamismo, ótimos

conceitos e ainda mais qualidade de ensino.

Dando continuidade, a coordenadora do curso de Psicologia, professora

Guidie Elleine Nedochetko Rucinski, realizou uma palestra com o tema “Sozinho?

Eu? Jamais! Eu tenho meu celular! As tecnologias a serviço das

psicopatologias”, que teve como foco o mau uso do smartphone e a dependência

que ele causa nas pessoas.

Ela abordou diversos fatores que podem surgir com o uso abusivo do

celular como: dificuldade de relacionamento, falta de diálogo, distanciamento,

depressão, ansiedade, insegurança, afetando também o sono, entre outros. Por

isso a importância de saber interpretar quando é necessário diminuir o uso da

tecnologia, dando prioridade às relações pessoais para melhorar a saúde mental.

Já na tarde da quarta-feira, 29, a palestra realizada no Salão Nobre

Prof. Dr. Wilson Ramos Filho teve como tema “Saúde Vocal: Aprendendo a cuidar

da sua voz”, onde a Fonoaudióloga Sabrina Cardoso abordou como devem ser feitos

os cuidados com a voz, a utilização correta, o descanso, os alimentos que

ajudam e principalmente o uso diário e constante da água.

Finalizando a 12ª SIPAT da Uniguaçu, na tarde da quinta-feira, 30, os

colaboradores tiveram uma breve explanação sobre os acidentes domésticos com

eletricidade com o coordenador do curso de Engenharia Elétrica, professor Fábio

Passos Guimarães. Ele explicou que ao manusear equipamentos elétricos é

importante prestar muita atenção para que não ocorram choques elétricos ou

qualquer tipo de acidentes domésticos.

Os membros da CIPA trouxeram também o Terapeuta Holístico, Celso Senff

Junior, que falou sobre as “Técnicas de Relaxamento, aprendendo a cuidar do

corpo e da mente”. Ele realizou técnicas de relaxamento, trazendo experiências

de consciência do próprio eu, fazendo com que todos observassem a própria

respiração e de todo o corpo.

Durante esta semana os colaboradores puderam aprender mais sobre a

importância do comportamento seguro e de estar em dia com sua saúde física e

mental, construindo a cada dia uma Uniguaçu ainda mais segura.

O Presidente da CIPA, Stanley Robert Thiel Junior, explica que a SIPAT deste ano foi organizada pelas duas gestões da CIPA, a de 2019 e 2020. “Escolhemos o tema Saúde em Tempos Modernos com o objetivo de trazer temas atuais, voltados para as diversas áreas de atuação de nossos profissionais.”