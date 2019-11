﻿Coligadas UB anunciam novo programa

Campo Real, UCP e Uniguaçu

inovam metodologia de ensino a partir de novembro

Em parceria com o Centro

Universitário UniBrasil (Curitiba), as Coligadas UB – Centro Universitário

Campo Real (Guarapuava), Centro Universitário Vale do Iguaçu – Uniguaçu (União

da Vitória) e Faculdades do Centro do Paraná – UCP (Pitanga), firmaram parceria

para um novo programa.

Mais uma vez, a união das

Coligadas UB contribuirá para a formação de profissionais preparados para os

desafios do mercado de trabalho. As novidades contarão com projetos inovadores,

metodologias ativas e ensino mediado por tecnologia. O anúncio do novo programa

será realizado nos próximos dias.

Segundo o Superintendente

das Coligadas UB e Reitor do Centro Universitário Campo Real, professor Edson

Aires da Silva, as instituições são reconhecidas pela excelente qualidade

educacional, reunindo tecnologia, conhecimento e inovação.

“Estamos sempre

acompanhando as novidades tecnológicas e as tendências do mercado de trabalho.

Por meio desse programa, lançaremos novos cursos com metodologias

diferenciadas, com a qualidade e excelência do ensino superior que todos já

conhecem nas instituições”, explica.

A solenidade de assinatura

do convênio, para a implantação do novo projeto das Coligadas UB, aconteceu em

Guarapuava, no dia 29 de outubro. O Reitor da Campo Real, professor Edson Aires

da Silva, a diretora da UCP, professora Jane Silva Bührer Taques, a Reitora da

Uniguaçu, professora Marta Borges Maia, e a representante do UniBrasil, Daniela

Ferreira Correia, oficializaram o contrato que vai fortalecer ainda mais a

marca de cada uma das Coligadas em sua região de atuação, aliando ainda mais o

ensino de qualidade com a praticidade exigida atualmente.