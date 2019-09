﻿Com casa cheia, Prefeitura lança maior programa de desenvolvimento da história da cidade

Mais

de 30 milhões em investimentos foram anunciados na noite desta quinta-feira,

12, pela Prefeitura de União da Vitória por meio do Programa União em Transformação.

A Câmara de Vereadores, local onde o evento foi realizado, estava lotada. O

lançamento contou com a presença de vereadores, secretários, funcionários

públicos e da população em geral.

Os aportes desse grande programa de

desenvolvimento serão em diversas áreas. Quase 50 km de asfalto nos bairros;

200 novos abrigos de passageiros; melhorias na infraestrutura das Escolas e

Cemeis, novo projeto de acessibilidade; revitalização de praças e parquinhos;

nova sinalização viária vertical e horizontal; melhorias na iluminação pública

e na infraestrutura turística; revisão do plano diretor e nova sede para o

projeto paralímpico.

Durante o encontro, o Secretário de

Planejamento, Clodoaldo Goetz, detalhou as obras que serão realizadas. Além

disso, foram assinados os termos de autorizações das novas medidas. O

Presidente da Câmara de Vereadores, Ricardo Sass, destacou a participação dos

parlamentares na conquista dos investimentos. “Queremos parabenizar o prefeito

Santin e o vice Bachir pela forma que estão conduzindo a Administração. Nós

somos parceiros. Estamos sempre na Prefeitura opinando e discutindo sobre as

melhorias para União da Vitória e a economia que geramos aqui também contribui

com o andamento das ações”.

O vice-prefeito, Bachir Abbas ressaltou a

importância das obras anunciadas. “É um projeto que vai melhorar a qualidade de

vida das pessoas. Asfalto nos bairros, 200 novos pontos de ônibus que há muitos

anos não recebiam melhorias; além do programa paralímpico, que é um projeto

fantástico. A gente fica muito feliz de estar plantando esse legado e trazer

benefícios para os moradores”.

Para o prefeito, Santin Roveda, os

investimentos que serão realizados cumprem o objetivo da Administração, que é

melhorar a cidade a cada dia. “Queremos uma União da Vitória planejada,

organizada, para fazermos o que está sendo feito hoje em dia, melhorar,

investir, atrair investimentos, melhorar o turismo e reforçar o que ela já é:

UMA CIDADE FORTE!”, afirmou.