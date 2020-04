﻿Com restrições, Feira da Estação será retomada neste sábado

A feira dos

produtores e artesanato realizada na Estação União será retomada neste sábado,

10. A feirinha estava suspensa devido às medidas tomadas em relação à prevenção

da pandemia de corona vírus. O horário será o mesmo das 7h às 12h.

A retomada

será promovida com algumas restrições. “Os espaços dos feirantes serão

delimitados e distribuídos por todo o pátio da estação, inclusive do lado de

Porto União”, destaca o Secretário de Agricultura e Meio Ambiente, César

Strapassola. Os feirantes também devem disponibilizar álcool gel para os

clientes e realizar a higienização correta dos locais de manipulação de

alimentos.

O uso de

máscara é recomendado para quem for visitar a feira. O distanciamento mínimo

também deve ser respeitado no local para evitar aglomerações. “Pessoas que

estão no grupo de risco como idosos, hipertensos, diabéticos, pessoas com

problemas respiratórios, cardíacos, ou imunossuprimidos, não devem participar

da feira neste momento. O ideal é que, neste caso, algum outro membro da

família faça as compras”, ressalta Strapassola.