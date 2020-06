﻿COMUNICADO

A Prefeitura de União da Vitória, tendo tomado conhecimento do fato de

que diversos de seus funcionários teriam supostamente recebido o benefício

emergencial liberado pelo Governo Federal (Lei n. 13.982/2020), de forma

ilegal, vem, através do presente, expor o que se infere:

Considerando que os critérios e fiscalização acerca de tais recebimentos

foram criados e determinados exclusivamente pelo Governo Federal, bem como,

tais somas foram pagas somente através das agências da Caixa Econômica Federal

em todo o país;

Considerando que, inobstante tais somas constem terem sido sacadas pelos

referidos servidores, há inúmeros relatos, dos próprios funcionários, de que em

muitos casos outras pessoas teriam levantado tais valores em nome dos mesmos,

situação esta que, se confirmada, exige aprofundada investigação;

Considerando que, ainda que se confirme, posteriormente, que muitos dos

mencionados servidores cometeram tais atos, os prejuízos decorrentes de tal

ação atingirão somente o erário Federal;

Considerando, por fim, que a competência para apuração e, se for o caso,

posterior punição dos envolvidos cabe, exclusivamente, à União;

A Prefeitura Municipal, desde logo, coloca-se à disposição de todas as

autoridades competentes, no que for necessário, para auxiliar na apuração e

elucidação de tais fatos, pois em hipótese alguma comungará com quaisquer atos

lesivos em prejuízo de quem quer que seja.