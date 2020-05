﻿Coronavírus: cuidados com a prevenção são indispensáveis

O uso

de máscaras em locais de uso coletivo, públicos e particulares, do Paraná se

tornou obrigatório nesta terça-feira, 28. A Lei nº 20.189, prevê multa de R$

106 e R$ 530 para pessoas físicas, e entre R$ 2.120 e R$ 10.600 para empresas,

em caso de descumprimento.

A nova norma reforça ainda mais a necessidade da manutenção dos cuidados de

prevenção em relação à doença. De acordo com o Ministério da Saúde, as

recomendações de prevenção à COVID-19 são as seguintes:

Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão, ou então

higienize com álcool em gel 70%.

Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, e não com

as mãos.

Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas.

Ao tocar, lave sempre as mãos como já indicado.

Mantenha uma distância mínima de cerca de 1,5m, de qualquer pessoa.

Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Adote um comportamento amigável sem

contato físico, mas sempre com um sorriso no rosto.

Higienize com frequência o celular e os brinquedos das crianças.

Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos.

Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados.

Evite circulação desnecessária nas ruas e até mesmo em locais abertos, como o

Morro do Cristo e o Rio Iguaçu. De preferência, se puder, fique em casa.

Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas, principalmente idosos

e doentes crônicos, e fique em casa até melhorar.

Durma bem e tenha uma alimentação saudável.

Utilize máscaras caseiras ou artesanais feitas de tecido em situações de saída

de sua residência.