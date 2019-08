﻿Cursos da UNIUV participam da Jornada Tuliana

As oficinas fazem parte do programa de extensão da Instituição

Entre os dias 13 e 16,

professores e acadêmicos dos cursos de Publicidade e Propaganda, Sistemas de

Informação, Jornalismo e Engenharia Ambiental do Centro Universitário de União

da Vitória (UNIUV), aplicaram oficinas durante a XV Jornada Tuliana, promovida

pelo Colégio Estadual Tulio de França.

A professora, de Engenharia

Ambiental, Mayara Ananda Gauer, e acadêmicos, por meio do projeto de extensão

“Compostagem Caseira de Resíduos Orgânicos”, aplicaram uma oficina que teve o

intuito de mostrar na pratica a montagem de Composteira Caseira, para alunos do

1º e 2º ano do ensino médio. No final da oficina foram sorteadas seis

composteiras entre os alunos, para que continuem o processo em suas casas.

O professor de Jornalismo

Lúcio Kürten dos Passos, aplicou uma oficina sobre “Fotografia com

Smartphones”, que mostrou para os alunos do 3° ano como tornar seu celular uma

ferramenta de produção e otimização de fotos e vídeos. Além disso, os alunos

conheceram os estúdios de TV e Radio da UNIUV.

Já o professor de

Publicidade e Propaganda, Fernando Cesar Gohl, aplicou uma oficina sobre “Desenho

Criativo”, que instigou a imaginação e a criação dos alunos do 6° ano do ensino

fundamental.

O professor de Sistemas de

Informação, Luiz Cuch, aplicou a oficina de Introdução à Robótica, e apresentou

a Instituição para os alunos do 3° ano do médio.

Finalizando a semana a

professora, Flavia Moissa, de Engenharia Ambiental e acadêmicos, aplicaram a

oficina de produção de sabão caseiro, que faz parte do projeto de extensão

Química Verde, aos alunos do 1° ano.