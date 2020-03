﻿Democratas e PSC estarão juntos nas eleições municipais em 2020

O

partido Democratas de Porto União já está se mobilizando para o pleito

municipal que acontecerá no segundo semestre desse ano. Na terça-feira, 10, o

presidente do partido, Fioravante Buch Neto, se reuniu com o presidente do PSC,

Pastor Joás Ferreira e juntos fecharam o compromisso para estar juntos nas

eleições de 2020.

“Esse

é mais um passo que estamos dando para nos prepararmos para essas eleições”,

afirmou Buch, que adiantou que “o partido está firmando uma base forte

para disputar essas eleições na oposição e o PSC e o Democratas estarão juntos

nesse compromisso com a comunidade de Porto União”.

Ambos

os partidos já tem pré-candidatos a vereadores, com chapa quase completa, e

estão em articulação para juntos colocar um nome para a candidatura majoritária

ao administrativo municipal. Participaram também da reunião os pré-candidatos a

câmara de vereadores Mariane Schorr Caesar (Dem), Zé do Farol (PSC) e o membro

do Democratas, Zeno Caesar.

Foto: Zé do Farol, Pastor Joás, Zeno Caesar, Mariane Schorr Caesar, Fioravante Buch Neto. Crédito: Democratas