﻿Docente da Uniguaçu realiza pesquisa

Professor Elizandro Fochesatto realiza as

atividades de pesquisa na Fazenda Experimental da Uniguaçu desde 2017

As

atividades de pesquisa com a cultura da canola na Fazenda Experimental da

Uniguaçu tiveram início em 2017, com o professor Elizandro Fochesatto, e estão

vinculadas a um projeto de pesquisa com a Embrapa Trigo, objetivando estudar as

estratégias de manejo associadas a respostas ecofisiológicas da canola em

lavouras brasileiras.

Dentro do projeto o professor Elizandro,

juntamente com acadêmicos de Iniciação Científica, vem montando experimentos na

Fazenda Experimental da Uniguaçu, visando estudar estratégias de manejo como

posicionamento de híbridos de canola em diferentes épocas de semeadura,

entendendo a resposta destes híbridos nas diferentes épocas, para

posteriormente, fazer um indicativo de qual a melhor época de semeadura na

região de União da Vitória, buscando elevar o patamar de rendimento de grãos e

tornando a cultura rentável para os produtores rurais. Além disso, incentivar

este cultivo e fomentar a importância e as potencialidades desta cultura.



Conhecendo um pouco sobre a cultura da canola,

atualmente é a segunda oleaginosa mais produzida em nível mundial, devido à demanda

do óleo vegetal para produção de biodiesel e alimentação humana. Uma das grandes

vantagens neste cultivo é a inserção no sistema de rotação de culturas

contribuindo em vários aspectos, como por exemplo, ciclagem de nutrientes,

quebra e sucessão de pragas e doenças, ainda pode ser destacada a importância

na atividade apícola. Outro ponto positivo é o preço pago ao produtor, que se

equipara a soja.

No campo, o maior entrave para a cultura é o

baixo rendimento médio de grãos, que nos últimos cinco anos foi de 1.148 kg/ha,

valores muito abaixo do potencial genético de rendimento de grãos dos genótipos

em uso, atualmente, superiores a 3.500 kg/ha. Existe alta variabilidade no

rendimento de grãos nas diferentes regiões do Brasil e entre produtores dentro

de uma mesma região, sendo que, alguns produtores da região sul obtêm

rendimentos de grãos na faixa de 1.800 a 2.000 kg/ha. Isto representa quase o

dobro da média nacional, porém, mesmo estes valores ainda permanecem distantes

do potencial genético de rendimento de grãos dos genótipos de canola.

Portanto, dois principais desafios de Pesquisa,

Desenvolvimento e Inovação, precisam ser equacionados para que ocorra um

processo virtuoso de expansão da cultura da canola no Brasil: a) estabilizar um

nível mínimo de rendimento de grãos nas lavouras, assegurando a viabilidade

econômica do cultivo; e, b) elevar o rendimento de grãos que tem sido obtido

historicamente.



Inserido dentro deste contexto de desafios para expansão da canola no Brasil,

está a “alta variabilidade meteorológica dos ambientes para esta produção no

Brasil, associados à ocorrência de eventos climáticos adversos, que contribuem

para o baixo rendimento médio de grãos nesta cultura”. Este é um

dos principais pontos que estão sendo estudados na região de União da Vitória,

buscando entender como a variabilidade climática da região influencia no

crescimento, desenvolvimento e rendimento destes grãos.

Espera-se com os estudos já realizados e com os

estudos nos próximos anos, poder entender a resposta da canola às condições

climáticas da região e poder indicar para os produtores rurais qual a melhor

época de semeadura para obtenção de sucesso no rendimento de grãos, além de

mostrar resultados satisfatórios de incentivo e fomento do cultivo na região sul

do Paraná e planalto, planalto norte e meio oeste catarinense.

Além deste, outros estudos estão sendo

realizados em paralelo com a cultura da canola na Uniguaçu, estes sendo de responsabilidade

do professor Anderson Luiz Durante Danelli, juntamente com seus acadêmicos

orientados, avaliando e quantificando as doenças que ocorrem na canola nos

experimentos já conduzidos e nos que irão ser conduzidos na Instituição nos

próximos anos.

O professor Elizandro Fochesatto destaca que o trabalho de pesquisa em condução desde 2017, é muito importante para a expansão desta cultura no Brasil e também coloca a Uniguaçu como Instituição de ensino privada em destaque, pela contribuição com a pesquisa em canola, juntamente, com as demais Instituições público/privadas do Brasil.