﻿Egressa de Fisioterapia da Uniguaçu conclui Residência em Neonatologia na UEPG

Mariana Santana Vieira, egressa do curso de Fisioterapia da Uniguaçu,

irá concluir no final do mês de fevereiro a Residência em Neonatologia, na

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Mariana se formou em 2016 na

Uniguaçu e iniciou a residência em março de 2017. “Eu terminei a faculdade e

fui direto fazer a residência e foi uma experiência incrível! Foram 2 anos de

residência. É uma carga horária grande, foram 60 horas semanais, entre estudo e

prática, mas com certeza foi muito bom, pois é um período de muito

aprendizado”, afirma Mariana.

Segundo ela, existem vários outros programas de

especialização oferecidos no Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais

(HURCG) em outras áreas, onde está atuando. “A residência é muito prática,

então você aprende fazendo. Agora concluindo a residência eu me sinto mais

preparada para ir para o mercado de trabalho. Acho que esse é realmente o

intuito da residência, buscar mais conhecimento.”

Mariana comenta que conhecia pouco a

fisioterapia. “Eu só sabia o básico, que era a ortopedia, mas não fazia ideia

de quantas áreas existiam além dessa. Quando entrei na faculdade, que conheci

realmente a fisioterapia, eu me apaixonei. É uma profissão linda.” A

fisioterapia é tudo para ela. Hoje ela não se vê fazendo outra coisa.

Seus planos agora são trabalhar na área de

neonatologia. “Saindo da residência vou continuar trabalhando em uma Unidade de

Terapia Intensiva (UTI) Neonatal. Vou buscar sempre me especializar e ser uma

profissional melhor. Quem sabe mais para a frente faça um mestrado.”

A coordenadora do curso de Fisioterapia,

professora Giovana Simas de Melo Ilkiu, comenta que Mariana sempre foi uma

aluna exemplar. “Ela participou de todas as ações propostas pelo curso. Saindo

da graduação ela fez o teste seletivo de residência, passou e está se formando,

mostrando mais uma vez a qualidade do curso de Fisioterapia da Uniguaçu.” A

coordenadora ainda comenta estar feliz em poder acompanhar a trajetória da

Mariana e de tantos outros alunos, desde a sua entrada na faculdade até a sua

inserção no mercado de trabalho.

O curso de Fisioterapia da Uniguaçu conta com

profissionais altamente qualificados e com uma ampla estrutura para o aprendizado

e prática dos acadêmicos. Foi reconhecido com o conceito 4 pelo Ministério da

Educação (MEC). Além disso, é a terceira melhor faculdade de Fisioterapia do

Estado do Paraná.

acessar www.uniguacu.edu.br/agendado e escolher a

melhor data para o seu Vestibular Agendado.