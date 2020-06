﻿Em União da Vitória a prefeitura inclui máscaras nas cestas básicas

A

Administração Municipal de União da Vitória faz a distribuição de máscaras na

cesta básica entregue para as famílias de baixa renda para evitar o contágio do

novo coronavírus (Covid-19).

A inclusão deste

item na cesta básica que é entregue pela Secretaria Municipal de Assistência

Social do município, veio após o prefeito, Santin Roveda, junto à equipe de

Assistência Social verificar que muitas vezes quem recebe este apoio só tem uma

máscara ou duas e fazem o seu melhor para se proteger e proteger ao próximo.

Verificando está situação o prefeito se reuniu e determinou que as máscaras

fossem mais um item essencial na cesta básica para as famílias de baixa renda

do município.

Lembrando que

a Secretaria Municipal de Assistência Social vem trabalhando em prol de ajudar

todas as famílias neste período da pandemia da Covid-19, onde são entregues

cestas básicas, como também deu total apoio na ação do Governo do Paraná no

Cartão Comida Boa e no cadastramento do Auxílio Emergencial do Governo Federal.

O uso da

máscara é fundamental, segundo os profissionais médicos, para evitar o contágio

de partículas de salivas. Outro ponto importante no uso da máscara é usar

corretamente, cobrindo a boca e nariz e sempre ao colocar e retirar deve pegar

pela alça e nunca tocar no meio da máscara e sempre ao manusear não se esqueça

de lavar as mãos.

Segundo a

equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social de União da Vitória, cada

cesta básica terá duas máscaras. As máscaras foram repassadas pela Secretaria

Municipal de Saúde. Foto: Comunicação Prefeitura de União da Vitória