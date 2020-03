﻿Empoderamento da Mulher além do dia 8 de março

Na manhã de segunda-feira (09), foram iniciadas as atividades da “Semana da Mulher” do CEJUSC na Associação Cidade Jardim, distrito de São Cristóvão. No período da tarde os parceiros se deslocaram ao bairro Rio D’Areia, nas dependências da Escola Municipal Judith Goss Lima.

Contando com a presença do

Ônibus Lilás, disponibilizado pelo SEJUF – Governo do Paraná, em parceria com a

Prefeitura Municipal de União da Vitória e Vereadora Alandra Roveda, o objetivo

do evento é buscar a discussão, orientação, acolhimento e prevenção à violência

contra a mulher, bem como lhes dar força e reconhecer o seu potencial e

elevação de autoestima, sendo todas as atividades organizadas pensadas no

empoderamento da mulher atendida.

O Ônibus Lilás conscientiza

a população sobre a lei Maria da Penha e a importância de saber que a agressão

não é apenas aquela que deixa marcas físicas. Além da campanha são realizados

atendimentos de caráter psicológico, assistencial, jurídico, com a promoção

ainda de atividades de entretenimento e lazer voltadas ao público feminino.

Parcerias: Prefeitura Municipal de União da Vitória – Mari Centro de Beleza – Vereadora Alandra Roveda – 6ª Regional de Saúde – SEJUF – Sesc – Biomedicina, Nutrição e Enfermagem da Uniguaçu – IFPR – Ana Veríssimo Estética – Liza Centro Profissionalizante – Rede Feminina de Combate ao Câncer. Fotos e texto: CEJUSC