﻿Esporte por Leocádio José Vieira

IGUAÇU NA SEGUNDA

DIVISÃO

Explodiu como uma autêntica bomba nos meios esportivos

paranaenses a notícia de que a equipe da Associação Atlética Iguaçu disputará o

certame da segunda divisão de profissionais do futebol paranaense, em 2020. Pura

verdade! A diretoria da equipe de União da Vitória recebeu um ofício da Federação

Paranaense de Futebol convidando o time para participar do torneio deste ano

como novo integrante da segunda divisão. O presidente José Luis Ruski e todos

os membros da diretoria, muito eufóricos com a sensacional notícia, terão que

mudar totalmente os planos para a temporada. Por que aconteceu o convite? Na

reunião do Conselho Arbitral da segunda

divisão, realizada no início da semana, três agremiações deixaram de comparecer.

Foram elas: Batel (Guarapuava), Foz do Iguaçu e Arapongas. Abriram três vagas. Pesou

e muito na balança a performance da equipe de União da Vitória no torneio do

ano passado como integrante da terceira

divisão. A renda registrada nas três partidas que nosso representante disputou

no Estádio Municipal Antiocho Pereira deu ao Iguaçu o título de campeão em

arrecadação. Pode vibrar amigo torcedor iguaçuano, nosso clube é o mais novo

integrante da segunda divisão do futebol profissional paranaense. O certame

começa em abril.

FUTEBOL SETE

Vem aí a disputa da 12ª edição da Copa Integração de Futebol

Sete de clubes do interior, promoção conjunta do Departamento Municipal de

Esportes de Porto União e da Secretaria Municipal de Esportes de União da

Vitória. Em reunião do Conselho Arbitral foram organizadas as chaves para a

disputa do torneio. Categoria Livre,

“A”: Juventus, Pinhalão, Poços e São José. “B”: São Martinho, Gera Santa Cruz, Rio dos Pardos e Lança. Categoria Veteranos. “A”:

Rio Vermelho e Aparecida; “B”: Salto

do Rio Bonito e Maratá.

NATAÇÃO

O calendário oficial da Federação Catarinense de Esportes

aquáticos somente será divulgado no dia 14 de fevereiro. Os atletas da

APANCA/Clube Aliança continuam em seu período de férias. Seu retorno aos

treinamentos deverá acontecer no dia 4 de fevereiro. Não podemos esquecer que

na temporada do ano que findou a equipe comandada pelo dedicado professor

Sérgio Dimas de Paula obteve resultados bastante importantes para a natação de

Porto União.