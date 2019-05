﻿Evento de Tecnologia da Informação é realizado no Campus União da Vitória

Competição de jogos, cosplay,

palestras e diversas atividades movimentaram o Campus União da Vitória na

última sexta-feira, 26, e sábado, 27, durante o IV Encontro de Tecnologia da

Informação (Entec) e Festival de Software Livre (FLISol).

O Entec, que teve como tema

Tecnologia, Inovação e Sustentabilidade, reuniu mais de 350 pessoas, entre

servidores, estudantes e comunidade em geral que puderam escolher entre nove

palestras e oficinas, além de diversas atividades recreativas. Enquanto no

FLISol, os participantes puderam aprender a instalar softwares livres e,

aqueles que trouxeram seus notebooks, saíram com os sistemas operacionais

instalados em seus computadores.

De acordo com a comissão

organizadora, a ideia de unir os dois eventos em um só surgiu após a última

edição do Entec, no final do ano passado. “Pensamos que unindo os dois eventos,

que possuem formatos semelhantes, poderíamos realizar um evento maior e mais

organizado”, explica o professor de ciências da computação Celso Canteri, um

dos organizadores do evento.

Para os estudantes, o

evento foi uma excelente oportunidade de aprendizado e conhecimento de novas

tecnologias. “As palestras tiveram temas diversificados e foi aberto ao

público, isso eu achei muito bom, porque permitiu a participação de quem é de

fora do campus, também. Eu fiz a oficina de Python, e embora o

tempo tenha sido pouco, o professor conseguiu passar muita informação, foi

excelente. Além disso, minha equipe foi campeã no torneio de Lol (League of

Legends)”, comemora o estudante do primeiro ano do curso de Tecnologia em

Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Matheus Kellmer.

De todas as atividades

oferecidas, as oficinas de linguagens de programação foram as que tiveram a

maior procura, sendo que a de Python teve inscrições esgotadas semanas antes do

evento. Já nas atividades recreativas, o que mais gerou concorrência foram os

torneios de jogos virtuais, especialmente o League of Legends, que teve

transmissão ao vivo em outra sala do campus. O evento foi

finalizado com as premiações dos torneios e da competição de cosplay.

“Podemos dizer, sem dúvidas, que o evento foi um sucesso. Houve presença maciça de nossos estudantes e grande participação da comunidade. Tanto nas palestras e oficinas, quanto os palestrantes, foram de alto nível. Nós da comissão organizadora só temos a agradecer”, finaliza Celso Canteri.

Oficina de Linguagem de Programação – Python