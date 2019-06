﻿Exposição interativa Leitor Protagonista no Campus União da Vitória

A imaginação ganhou asas no Campus União da Vitória. O projeto de

incentivo à leitura “Leitor Protagonista” levou os estudantes dos cursos Técnicos

em Informática e em Meio Ambiente, ambos integrados ao ensino médio, a realizar

exposições artísticas interativas, entre os dias 16 a 30 de maio.

Os cenários enfeitaram

o campus e mergulharam servidores e estudantes nas obras

literárias apresentadas. Neles era possível tirar fotos, usar adereços como os

descritos nos livros escolhidos e participar de sorteios realizados pelos

estudantes.

Todos os cenários foram

montados pelos próprios alunos, que não pouparam esforços e tentaram replicar

com todo o cuidado possível os itens que lembravam as histórias dos livros. Era

possível sentar no trono de Game of Thrones, primeiro livro da série As

Crônicas de Gelo e Fogo, no trono da Rainha de Copas de Alice no País das

Maravilhas ou usar o capacete do personagem principal do livro Extraordinário.

“Foi muito legal

participar! Servidores e estudantes iam visitar nosso cenário, davam dicas,

tiravam fotos, nosso Instagram encheu de fotos em que fomos marcados e

mencionados”, avalia a estudante do primeiro ano do curso Técnico em

Informática Integrado ao Ensino Médio, Chayana Ferreira, que participou com a

exposição Somos todos Extraordinários, baseada no livro Extraordinário,

de R. J. Palácio.

O projeto é coordenado pela

professora de língua portuguesa da unidade, Alessandra Valério, e estará

exposto para visitação no evento Ciência na Praça, que será realizado na

próxima quinta-feira (06), na Praça Alvir Riesemberg, a partir das 13h30.

