﻿Fisioterapia e Educação Física vencem a Copa de Futebol 7 Uniguaçu 2019

Equipe feminina de Fisioterapia e equipe masculina de EducaçãoFísica receberam os títulos de tricampeões

A emoção tomou conta da

torcida e dos times no Centro Esportivo Uniguaçu (CEU) na noite da

quarta-feira, 30 de outubro, onde aconteceram as partidas finais da Copa de

Futebol 7 Uniguaçu 2019. As disputas foram acirradas e a equipe feminina de

Fisioterapia consagrou-se tricampeã e Educação Física masculino também

conquistou o título de tricampeão.

A abertura dos jogos contou

com a participação do acadêmico de Educação Física, Luis Felipe Sampaio Muller,

que tocou o hino nacional no trompete. A primeira disputa, que decidiu o

campeonato feminino, teve em campo Educação Física contra Fisioterapia. Com uma

partida bem disputada, Fisioterapia conquistou o título com o placar de 1 a 0.

A apresentação musical dos

acadêmicos de Medicina Veterinária Jonathan Andrei e Luiz Gustavo Duarte de

Oliveira ocorreu no intervalo dos jogos. O segundo jogo, a disputa das equipes

masculinas, contou com muita garra. A partida foi acirrada, os times empataram

e a vitória de Educação Física ocorreu nos pênaltis.

A Copa teve duração de um

mês e meio, e contou com a participação de 13 equipes masculinas e quatro

equipes femininas. Para realizar a inscrição das equipes, foi necessária a

doação de caixas de leite, totalizando em 864 litros, que já foram entregues às

entidades de União da Vitória. Esta quantidade de litros arrecadados

corresponde às inscrições individuais de cada atleta e das punições dos cartões

que recebiam em campo. O cartão amarelo equivalia a 3 litros e o vermelho a 5

litros.

Os campeões receberam

troféus e medalhas. Além das equipes, os jogadores que se destacaram nas

partidas também foram premiados. O organizador do evento, professor Carlos

Alberto Senkiv, comenta que a Copa 7 de 2019 foi importante e significativa,

pois chegamos a marca de dez edições. “Lá se foram dez anos, muitos

acadêmicos hoje formados e já inseridos no mercado de trabalho que retornam

para acompanhar os jogos, ver a galeria dos campeões onde estão expostas as

fotos históricas. Mais um ano em que tivemos a presença das equipes femininas,

sempre em evolução técnica. O Campeonato desse ano teve a participação não só

do curso de Educação Física na organização, mas também de Enfermagem, Direito

(Comissão de Julgamento e Disciplina), e Administração que assessorou os

acadêmicos na praça de alimentação. O evento é institucional, é de toda a

Uniguaçu, pois todos os setores colaboram com muita disposição e união.”

Para o coordenador do curso

de Educação Física, professor Andrey Portela, a Copa é mais um evento que une

os cursos da Uniguaçu. “Nós agradecemos a participação de todos durante as

rodadas. Parabéns a organização, aos times, colaboradores, acadêmicos,

professores e também a direção da Instituição. Todos desempenharam seus papeis

e novamente tivemos um evento excelente, que já faz parte da história da Uniguaçu”,

afirma Andrey.

COPA DE FUTEBOL 7 UNIGUAÇU

Masculino

1º

lugar Educação Física

2º

lugar Medicina Veterinária

3º

lugar Agronomia

Goleiro (menos vazado) Vinicius Saraiva –

Medicina Veterinária

Artilheiro Romário

Cesar Jaques – Engenharia Civil

Feminino

1º

lugar Fisioterapia

2º

lugar Educação Física

3º

lugar Medicina Veterinária

Goleira (menos vazada) Jenifer Griz –

Fisioterapia

Artilheira

Chaiana Vanessa Kavalhuk – Educação Física

Confira a galeria completa da grande

final.

Não é só futebol. Nunca foi. Nunca será!