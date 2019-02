﻿Hussein Bakri e a importância do Programa de Compliance do governo

“O

respeito à moralidade e à eficiência administrativa não pode ficar apenas no

discurso. Por isso, o governador está colocando essas medidas no papel e

fazendo do Paraná o primeiro estado do país com um programa dessa natureza. O

recado das urnas foi claro: a corrupção não será tolerada em nenhum nível da

administração estadual”, destacou o deputado Hussein Bakri (PSD), líder do governo,

ao falar sobre a proposta do Poder Executivo que institui o Programa de

Integridade e Compliance, que começa a tramitar na Assembleia Legislativa do

Paraná (ALEP).

Segundo

o parlamentar, a proposta foi assumida como um compromisso de campanha por

parte do governador, Carlos Massa Ratinho Junior (PSD), no combate à corrupção,

na transparência pública, controle interno, gestão eficiente de recursos

públicos, adoção de mecanismos de punição de agentes públicos por desvios de

conduta e aprimoramento da relação Estado-cidadão.

Conforme

o líder do governo, na lista de objetivos do novo programa estão a adoção de

princípios éticos e normas de conduta, bem como a certificação do seu

cumprimento; o estabelecimento de medidas que previnam possíveis desvios por

parte dos agentes públicos; o fomento à inovação no Executivo estadual; e o

aperfeiçoamento da estrutura de governança pública, além da criação e do

aprimoramento da gestão de riscos e dos controles da administração pública.

Pelo

projeto, cada órgão da administração direta e indireta terá seu próprio Plano

de Integridade. O documento vai trazer os principais riscos de integridade da

organização, as medidas e preceitos de tratamento dos riscos identificados e a

forma de implementação e monitoramento do Programa de Integridade e Compliance.

As normas serão elaboradas pelos Núcleos de Integridade e Compliance, que serão

vinculados à Controladoria-Geral do Estado, mas estarão sediados fisicamente

dentro de cada órgão.

Para

efetiva implantação do programa, são previstas 11 fases no total, conforme

estruturação a ser definida posteriormente pelo governador: identificação e

classificação dos riscos; estruturação do Plano de Integridade; definição dos

requisitos, como medidas de redução dos riscos identificados; elaboração de

matriz de responsabilidade; desenho dos processos e procedimentos de controle

interno, geração de evidências e respectiva implementação desses processos e

procedimentos; elaboração do Código de Ética e Conduta; comunicação e

treinamento; estruturação e implementação do Canal de Denúncias; realização de

auditoria e monitoramento; ajustes e retestes; e aprimoramento e monitoramento

do funcionamento do programa.

Da

mesma forma, o governador vai disciplinar, após a sanção da lei, a composição,

estrutura, procedimentos e atribuições do Comitê de Integridade e Compliance,

cujo objetivo será garantir a efetividade de todas as ações previstas. O

projeto prevê que sociedades de economia mista e empresas públicas não serão

abrangidas pela medida, pois são reguladas pela Lei Federal 13.303/2016. Depois

de aprovada e sancionada, as novas diretrizes entrarão em vigor num prazo de 60

dias.