﻿IFPR abre inscrições de PSS para contratação de professor substituto no Campus União da Vitória

Uma vaga para a área de

Agronomia. Os interessados precisam ter graduação na área, e ter concluído

curso de pós-graduação

O Campus União da Vitória

publicou, quinta-feira (14), o edital de processo seletivo simplificado (PSS)

para contratação de professor substituto na área de Agronomia. As inscrições

iniciam amanhã (20) e vão até o dia 06 de dezembro, e podem ser realizadas

pessoalmente ou por procuração, na Seção de Gestão de Pessoas da unidade.

De acordo com o Edital n.º 218/2019, que

rege esse PSS, está sendo disponibilizada uma vaga para a área, com carga

horária semanal de 20 horas. Os requisitos mínimos para concorrer à vaga são

graduação na área e pós-graduação concluída.

A taxa de inscrição é de R$

33 (trinta e três reais). Os interessados podem solicitar isenção, no período

de 20 a 28 de novembro, de acordo com as normas descritas no edital.

Para se inscrever, o

candidato deve trazer o documento original de identidade, requerimento de

inscrição e o comprovante do recolhimento da taxa de inscrição.

O processo seletivo

simplificado consiste em prova didática e de títulos, com análise de currículo,

conforme especifica o edital. De acordo com o cronograma, o sorteio público do

ponto a ser apresentado será realizado um dia antes da prova didática.

Edital nº 218/2019 –

Professor Substituto de Agronomia

Requerimento para inscrição

Formulário para pedido de isenção

Instruções para o preenchimento da

GRU

SERVIÇO

Período de inscrições:

20/11/2019 a 06/12/2019 das 12h30 às 17h

Local: IFPR Campus União da

Vitória – Av. Paula Freitas, 2.800 Bairro – São Braz

Mais informações: (42) 3135-4807 (Gestão de Pessoas)