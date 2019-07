﻿IFPR abre inscrições para Processo Seletivo 2020 com novo curso de Agronomia

Estão

abertas as inscrições para o Processo Seletivo 2020 do IFPR, que seleciona

candidatos aos cursos técnicos e superiores presenciais oferecidos pela

instituição. Para o próximo ano, estão disponíveis, no Campus União da Vitória,

80 vagas para os cursos técnicos e 80 vagas para os cursos superiores, com o

novo curso da unidade, Bacharelado em Agronomia.

Os cursos técnicos de nível

médio oferecidos no Campus União da Vitória são integrados ao Ensino Médio,

destinada aos candidatos que concluíram o nono ano do Ensino Fundamental e

desejam cursar o Ensino Médio no IFPR, de forma conjunta a uma formação

técnica. São 40 vagas para o curso Técnico em Informática e 40 vagas para o

curso Técnico em Meio Ambiente.

Para o nível superior, são

duas opções de cursos, com 40 vagas cada. O curso de Tecnologia em Análise e

Desenvolvimento de Sistemas tem duração de três anos e aulas no período da

noite.

E a novidade deste ano, o

curso de Agronomia, solicitado pela comunidade e apresentado em audiências

públicas, o curso terá duração de cinco anos e terá aulas pela manhã.

Inscrições

As inscrições devem ser

feitas até o dia 14 de agosto, na página da Fundação de

Apoio a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (Funtef), banca organizadora das provas.

Os interessados em

solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição devem formalizar o pedido

até o dia 31 de julho de 2019. A taxa de inscrição tem um custo de R$ 50.

Para realizar a inscrição,

o candidato deve acessar o site da banca organizadora. É imprescindível que o

candidato tenha CPF próprio para realizar a inscrição.

Os candidatos que não têm

acesso à internet poderão realizar a inscrição no Campus União da Vitória, que

está disponível para este atendimento durante todo o período de inscrições, de

segunda a sexta-feira, das 14h às 19h.

Cursos

Técnicos de Nível Médio

As provas para este nível

de formação vão abranger 40 questões objetivas sobre conhecimentos dos anos

finais do Ensino Fundamental e uma questão dissertativa de Língua Portuguesa.

Todas as informações sobre

o processo de seleção para os cursos técnicos de nível médio podem ser

conferidas no Edital 18/2019.

Cursos

superiores

As provas para os cursos

superiores são compostas por 50 questões objetivas e uma questão dissertativa

de Língua Portuguesa.

Todas as informações sobre

o processo de seleção para os cursos superiores podem ser encontradas no Edital

17/2019.

Inclusão

social

Assim como em anos

anteriores, o Processo Seletivo do IFPR destina 80% das vagas a inclusão

social.

60% do total de vagas

ofertadas são reservadas aos candidatos que tenham cursado integralmente o

Ensino Fundamental em escolas públicas. Destas, 50% serão destinadas aos

candidatos que possuam renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5

salário mínimo nacional per capita (R$ 1.497,00) e 50% serão destinados aos

candidatos que possuam renda familiar bruta mensal superior a 1,5 salário

mínimo nacional per capita, havendo reserva de vagas para candidatos: autodeclarados

pretos, pardos e indígenas; pessoas com deficiência; e demais candidatos. No

Anexo II dos editais 17/2019 e 18/2019 é possível conferir um quadro

explicativo sobre o sistema de cotas adotado pelo IFPR.

Além das vagas acima descritas, o IFPR ainda

destina 10% do total das vagas ofertadas para os candidatos autodeclarados

pretos ou pardos; 5% do total das vagas aos candidatos autodeclarados indígenas;

e 5% aos candidatos com deficiência;

Os 20% restantes do total

de vagas são destinadas à ampla concorrência.