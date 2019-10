﻿IFPR – Campus União da Vitória está com edital aberto para estágio na área de informática

Os selecionados irão

trabalhar 20 horas semanais, receber bolsa e auxílio transporte, para atuar na

área de informática da unidade

O Campus União da Vitória

está com inscrições abertas para uma vaga de estágio remunerado, para

estudantes de Ciência da Computação, Sistemas de Informação ou Análise e

Desenvolvimento de Sistemas. Os interessados podem se inscrever até o dia 11 de

outubro, diretamente na Seção de Gestão de Pessoas da unidade.

A vaga é para atuar na área de informática do campus. Os

requisitos para se inscrever constam do Edital n.º 111,

publicados no site do campus. O estagiário vai

cumprir jornada de 20 horas semanais, de segunda a sexta-feira, e vai receber

mensalmente bolsa e auxílio-transporte. As atividades que o estagiário vai

desempenhar estão de acordo com a área de estudos e necessidades da área em que

vão atuar.

Documentos para inscrição

Para se inscrever, o

interessado deve preencher a ficha de inscrição, anexa ao Edital, e apresentar

o documento original mais uma cópia simples do comprovante de matrícula e do

currículo atualizado, com documentação comprobatória.

Sobre o IFPR

Referência em educação profissional, tecnológica e científica, o IFPR é uma

instituição pública federal de ensino reconhecida pelo compromisso com a

educação e a transformação social.

É voltado à educação

superior, básica e profissional, especializado na oferta gratuita de educação

profissional e tecnológica nas diferentes modalidades e níveis de ensino.

Atualmente, o IFPR atende

mais de 40 mil estudantes nos cursos de modalidade presencial e a distância,

oferecendo à comunidade paranaense mais de 100 cursos entre técnicos

presenciais, técnicos na modalidade a distância, cursos superiores e

especializações presenciais e a distância.

Edital

Edital n.º 111 de 27 de

setembro de 2019 – Estágio remunerado na área de Ciência da

Computação ou Sistemas de Informação

Mais informações: (42)

3135-4807