﻿IFPR – Campus União da Vitória se destaca no Salão de Robótica

A equipe de robótica do Campus União da Vitória participou, nos dias 16 e 17 de agosto, do V Salão de Robótica , realizado na cidade de Colombo. A equipe foi representada pelos alunos do terceiro ano do curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, Ana Clara Bona, Ana Rokenbach, Edson Sozo Júnior, Igor de Castro, Marcella Baziuk e Reuel Kulibaba, e pelo estudante do segundo período do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Sandro Ferreira.

A equipe participou do

evento nas categorias Sumô, Seguidor de Linha e Resgate, sendo que a modalidade

Resgate fazia parte da etapa regional da Olimpíada Brasileira de Robótica.

Na categoria Sumô o campus obteve

grande destaque, ficando com a primeira, terceira, e quinta colocação no

torneio, com os robôs Mastiff e Carroção, de

Sandro Fereira, e Fúria da Noite, de Ana Clara Bona e Marcella

Baziuk, respectivamente.

Na modalidade seguidor de

linha, o robô que representava o campus, de Edson Sozo Junior e

Igor de Castro, ficou em nono lugar, competindo com outros 28 robôs de equipes

de várias partes do país.

De acordo com o professor

Douglas Lusa Krug, coordenador do projeto de robótica da unidade, independente

do resultado obtido, o mais importante para a equipe foi a oportunidade de

troca de conhecimento entre os estudantes e os demais participantes do evento.

“Havia competidores de diversos locais do país, que já participaram de

competições nacionais e internacionais. Pudemos trocar experiência com equipes

de Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A oportunidade de

participar deste evento foi muito importante para gerar um ânimo extra à equipe

de robótica do campus e dar continuidade ao trabalho”,

declarou Douglas.

Para os estudantes da

unidade, a participação no evento foi enriquecedora, além do conhecimento

adquirido, as colocações alcançadas entusiasmaram a equipe. “Saí da cidade sem

muita expectativa, estava mais interessado na vivência, mas me surpreendi. Foi

emocionante participar do Salão de Robótica, não imaginava ficar em primeiro

lugar, tendo em vista o alto nível dos competidores”, comemora o estudante

Sandro Ferreira.

Salão de Robótica

O Salão de Robótica, evento

realizado anualmente, já está perpetuado no calendário da inovação do Paraná e

vem sendo considerado um dos maiores eventos de robótica do sul do Brasil em

número de participantes. Conforme informações do evento, o Salão de Robótica

tem como objetivo apresentar ao público paranaense as evoluções na área de

robótica e seu impacto na Indústria. O evento visa apresentar os usos da

robótica no dia a dia e suas abrangências, estimulando a curiosidade em prol da

popularização do tema.

Equipe de Robótica do Campus

União da Vitória no V Salão de Robótica