﻿Inscrições para o Enaproc estão abertas

O evento tem o objetivo de incentivar a produção cientifica na comunidade acadêmica da região

O XVI Encontro Anual de

Produção Científica(Enaproc) do Centro Universitário de União da Vitória

(UNIUV) abriu inscrições para trabalhos via internet, para estudantes, professores

de graduação, alunos do ensino médio e cursos técnicos.

O

objetivo do evento é divulgar trabalhos de cunho científico, além de promover a

produção científica da comunidade acadêmica, incentivar e estimular a prática

da pesquisa científica e tecnológica, e proporcionar a aplicabilidade dos conhecimentos

formais nos meios produtivos. As áreas de interesse são: Ciências Humanas;

Ciências Exatas e da Terra; Engenharias; Ciências da Saúde e Ciências Sociais

Aplicadas.

As apresentações

são divididas em duas modalidades: painel e comunicação oral. As inscrições

para trabalhos vão até o dia 16 de setembro e para ouvintes de 1 de outubro a 25 de outubro, no site eventos.uniuv.edu.br.

Participantes, docentes e/ou

discentes e egressos da UNIUV, e toda a comunidade externa estão isentos de

taxa de inscrição, como apresentadores de trabalho e ouvintes. Saiba mais no

edital.