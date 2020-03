﻿Instituições de Ensino Superior de União da Vitória decidem pela continuidade da suspensão dos eventos presenciais

Na tarde desta quinta-feira, 26, reuniram-se, por meio virtual,

representantes das principais instituições de ensino superior de União da

Vitória, Valderlei Garcia Sanches (UNESPAR), Alysson Frantz (UNIUV), Atílio

Augustinho Matozzo, Mateus Cassol Tagliani e Daniel Alberto Machado Gonzales

(UNIGUAÇU), para deliberar sobre as medidas de enfrentamento ao Covid-19 e a

oferta das aulas presenciais.

Considerando a Portaria n.º 343, de 17/3/2020, publicada em Diário

Oficial da União em 18/3/2020, que dispõe sobre a substituição das aulas

presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia

do Covid-19, estabelecendo o período de 30 dias, a contar da publicação,

prorrogáveis, a depender de orientação do Ministério da Saúde e dos órgãos de

saúde estaduais e municipais, bem como os Decretos Federais, Estaduais e

Municipais que dispõem sobre as medidas de enfrentamento a Covid-19 e a

manutenção do isolamento social em nosso estado, as Instituições informam que,

em consenso, decidiram pela continuidade da suspensão dos eventos presenciais,

manutenção das atividades educacionais transferidas para os ambientes virtuais

adotados, e o regime de teletrabalho, de acordo com suas necessidades, até o

dia 17 de abril.

Nova reunião entre os dirigentes está agendada para o dia 15 de abril,

quando, após avaliar o cenário que se apresente, decidirão pelo retorno das

atividades presenciais ou prorrogação do período em atendimento remoto,

atendendo as determinações legais.

Valderlei Garcia Sanches

UNESPAR, Diretor do Campus

de União da Vitória

Alysson Frantz

UNIUV, Reitor

Edson Aires da Silva

UNIGUAÇU, Reitor