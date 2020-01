﻿Juiz pede que população procure o Conselho Tutelar

O Juiz de Direito da Vara da Infância e Juventude, Coordenador do CEJUSC, Carlos Mattioli, participou da solenidade de posse dos novos Conselheiros de União da Vitória, realizada no dia 9 de janeiro de 2020, no auditório da Secretaria Municipal de Cultura.

O Conselho Tutelar é órgão autônomo

que tem como meta principal acompanhar e atender de forma próxima possível

violações a direitos de criança e adolescente, ou a constatação de situações de

risco que os envolvem.

Com eleições ocorridas no mês de outubro

de 2019, os seis municípios atendidos pela comarca de União da Vitória (além da

sede também Bituruna, Cruz Machado, General Carneiro, Porto Vitória e Paula

Freitas) passaram a ter nova composição, que assumiu agora em janeiro para um

mandato de quatro anos.

Na solenidade o Juiz destacou a necessidade

de que todos procurem o mais rápido possível o órgão de proteção de seu

município mesmo quando da mera suspeita ainda não confirmada de maus tratos e

outras violências em crianças e adolescentes. “Nós temos plena confiança no

trabalho do Conselho Tutelar” disse o magistrado, que também ressaltou “a

importância dos Conselhos Tutelares para a promoção da cidadania e o

desenvolvimento social dos municípios”.



Contatos:

-BITURUNA: (42) 3553-8040 / (42)9 8409-7100

plantão.

–

CRUZ MACHADO: (42) 3554-1900/ (42) 9

9127-1640 plantão.

–

GENERAL CARNEIRO: (42) 9 9970-2332.

– PAULA FREITAS: (42) 3562-1212/(42) 9

9915-9830 plantão.

– PORTO VITÓRIA: (42) 3573-1371/ (42) 9

8401-7706, plantão.

– UNIÃO DA VITÓRIA: (42) 3522-5886/ (42)

9 8414-9699.

– PORTO UNIÃO: (42) 3523-4101/ (42) 9

9149-6983 Texto

e fotos: CEJUSC