﻿MEC reconhece a qualidade do curso de Engenharia Elétrica da Uniguaçu

Motivo de orgulho para os

acadêmicos e profissionais do Centro Universitário Vale do Iguaçu – Uniguaçu, o

curso de Engenharia Elétrica conquistou nota 4 em avaliação do Ministério da

Educação e Cultura (MEC), em uma escala de 1 a 5. A nota alcançada reforça o

padrão de qualidade e o compromisso da Instituição em oferecer uma formação de

excelência aos seus alunos.

O conceito é resultado da

avaliação conduzida por uma Comissão do MEC/INEP, que visitou as instalações da

Instituição nos dias 9 e 10 de maio. “A nota 4 foi atribuída pela qualidade da

estrutura, do corpo docente, corpo administrativo e também pela dedicação dos

acadêmicos. O curso de Engenharia Elétrica é diferenciado e tem uma expectativa

muito grande! Temos uma visão mais aberta, trazendo não apenas a teoria, mas

muita prática aos acadêmicos, para que saiam preparados para o mercado de

trabalho”, analisa o coordenador do curso, professor Fábio Passos Guimarães.

Segundo o Procurador Institucional

da Uniguaçu, professor Daniel Alberto Machado Gonzales, este conceito é um

resultado muito satisfatório. “Todos os itens avaliados em relação ao curso,

entre eles o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Engenharia Elétrica, reforça

o compromisso da Uniguaçu em relação à qualidade da formação, dando segurança

aos acadêmicos de que sua formação será plena e dando condições para que estes

alcancem o perfil desejado tanto pelo MEC, quanto pelos Conselhos Regionais

como o CREA, assim como o exigente mercado de trabalho”, afirma Daniel.

Outro item avaliado, o

corpo docente, coloca o curso com um diferencial, pois os professores do curso,

possuindo qualidade excelente com vasta experiência na docência superior, assim

como profissional, aliando teoria à prática, proporcionando condições de que

aqui se formem profissionais completos, passando pelo tripé Ensino, Iniciação à

Pesquisa e Extensão. E também a infraestrutura, pois foram avaliados

laboratórios, salas de aulas, recursos tecnológicos, metodologias inovadoras e

com êxitos comprovados em relação ao processo de aprendizagem.

Engenharia Elétrica é o

terceiro curso de engenharia a obter o conceito 4, seguido de Engenharia

Mecânica e Civil. O próximo curso a passar por este processo será a Engenharia

de Produção. Para a Reitora do Centro Universitário Vale do Iguaçu, professora

Marta Borges Maia, este resultado traz muito orgulho a todos que fazem a

Uniguaçu acontecer. “Esta foi a primeira avaliação do MEC após a mudança em

Centro Universitário. Foram anos de muito trabalho e aprendizado para

conquistarmos o tão esperado título. Estamos felizes com o resultado do curso

de Engenharia Elétrica, isso mostra que estamos no caminho certo. Vamos

continuar trabalhando para manter a qualidade de ensino e o nosso compromisso

com a sociedade”, complementa a Reitora.

A Uniguaçu agradece a todos

que fazem parte desta história. Parabéns ao curso de Engenharia Elétrica pela

nota conquistada!