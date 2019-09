﻿Mostra de inovação e pesquisa é realizada no IFPR – Campus União da Vitória

Com 79 trabalhos

apresentados e a participação de escolas municipais, estaduais e faculdades da

região, a V Mostra de Inovação, Pesquisa,

Ensino, Extensão e Cultura

– Mipeec movimentou o Campus

União da Vitória, nos dias 12 e 13 de setembro.

Os temas dos projetos foram

diversos, como cadeira de rodas inteligente, jogo de computador para auxílio na

aprendizagem escolar, estudos sobre depressão

na adolescência,

monitoramento da água do rio Iguaçu e a história da Associação Atlética Iguaçu.

Os trabalhos apresentados

pelas escolas municipais também chamaram a atenção na mostra, especialmente dos

grupos formados por alunos das séries iniciais que falaram sobre a guarda

responsável de animais, reciclagem, plantação de árvores e a vida das abelhas.

“Foi encantador ver os

pequenos defendendo seus projetos e citando toda a pesquisa realizada por eles.

O cuidado com as fantasias e as curiosidades que trouxeram também foi muito

legal”, opinou o estudante do terceiro ano do curso Técnico em Informática,

Odemir Schroh Junior.

Para o estudante, Adalberto

Chinkevicz, o fato da mostra ter sido aberta para participação de outras instituições

é importante para cumprir o objetivo do IFPR. “Essa integração entre o campus e

as outras escolas enriqueceu a Mipeec. Foi motivador poder acompanhar as

pesquisas que estão sendo realizadas em outros colégios e ver como nossa cidade

está repleta de estudantes promissores”, comentou.

A Mipeec também trouxe

várias apresentações artísticas, que abriram e encerram cada um dos dias do

evento. Foram teatros, danças e declamações de poemas, realizados por

estudantes da unidade, escolas da região e pelo Centro de Tradições Gaúchas

Fronteira da Amizade.

Para a servidora e

integrante da comissão organizadora da Mipeec, Cynara Geraldo, o evento pode

ser considerado um sucesso, tendo alcançado o objetivo de disseminar a cultura

científica. “Sem dúvida essa foi a melhor edição da Mipeec. Recebemos

excelentes feedback dos professores que trouxeram seus

estudantes para expor os projetos, muitos mencionaram que se sentiram

valorizados e reconhecidos como pesquisadores, o que nos alegrou muito”,

contou.

Os projetos foram avaliados

por profissionais convidados e os que alcançaram as melhores notas foram

premiados ao final do evento, divididos nas categorias Estudante IFPR, Ensino

Médio, Ensino Fundamental e Graduação. Também foi premiado o criador da marca

do evento, o estudante do segundo ano do curso Técnico em Informática, Matheus

Maidel; e o grupo vencedor da categoria Aclamação Popular, com o vídeo do projeto Sangue Bom,

integrado pelos estudantes do terceiro ano do curso Técnico em Informática, Ana

Rokenbach, Beatriz Heimoviski, Gustavo Rocha, João Grazziontin e Lucas Treuke.

“Nós, da comissão organizadora, queremos registrar nosso agradecimento ao grêmio estudantil, a todos os avaliadores que dispuseram do seu tempo para nos auxiliar e aos professores e estudantes das escolas municipais e estaduais que, com toda a certeza, foram o diferencial que qualificou o evento”, finalizou, Cynara Geraldo. Confira os projetos premiados no evento:

Categoria Estudantes IFPR

A entrada de jovens em

situação de vulnerabilidade socioeconômica no mundo do trabalho, da aluna do curso de Formação Inicial e

Continuada, Adriana Tomkiewicz

Diagnóstico das políticas

públicas voltadas aos jovens em condição de vulnerabilidade socioeconômica em

União da Vitória-PR, do estudante do primeiro

ano do curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, Vagner de Campos

Nem louca, nem instável:

cíclica. Ressignificando discursos, da estudante do terceiro ano do curso Técnico em Informática

Integrado ao Ensino Médio, Marcella Baziuk

O grito silencioso da

infância: Precisamos falar sobre o abuso sexual infantil em União da Vitória, da estudante do terceiro ano do

curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, Bruna

Semianko

Os jovens e a depressão: a

banalização midiática da doença, das estudantes do terceiro ano do curso Técnico em

Informática Integrado ao Ensino Médio, Ana Paula Matos, Jennifer Almeida

Maurer, Emily Ias de Lara

Política e ditadura

civil-militar em União da Vitória – PR, do estudante do primeiro ano do curso Técnico em Informática

Integrado ao Ensino Médio, Vagner de Campos

Categoria Ensino Médio

Braço robótico com

mecanismo hidráulico, do estudante do Colégio

Estadual Neusa Domit, José Kauã Bueno

Categoria Ensino Fundamental

Guarda responsável de

animais: Eu tenho um amigo especial, de Alessandro Miranda, Aline Veiga, Alison Frutuoso, Amanda

Alves, Fabiane Martins, Giovanna Vieira, Isabella Portes, Isabella Cordova,

Kauã Rocha, Maria Lima, Pablo Porn, Peterson Krassowski, Renatha Andrekowicz,

Sarah da Silva, Thiago Vingat, Fabiula dos Santos, da Escola

Relatos de esperança,

de Rafaella de Oliveira, Sabrina da Silva, Bianca Parabocz, do Colégio

Estadual Neusa Domit

Vamos juntos plantar essa

ideia, de Júlia, Heloane e Aylin

Clementina running, de Pedro

de Lara, Larissa Kutianski, Matheus Lima, Miguel da Silva Thiago Kutianski, da

Escola Municipal Clementina Costa

Todos por uma escola

sustentável, de Alana Casiraghi,

Nicolly Amancio, Vitória Javorski

Categoria Graduação

Uso de biomarcador para

avaliar a qualidade da água de rio usado para abastecimento público, Amanda Mendes, da Unespar

Estereoscopia aplicada ao

ensino escolar de geografia: uma experiência a partir de anaglifos digitais

voltada ao meio ambiente, Andrei

Tomkiewicz

Caracterização e obtenção

de extratos de erva mate pela técnica de ultrassom para utilização na areá

cosmética, Karina de Souza, Tatiane Venetzei, Lorena Pinto.

A contação de histórias

como ferramenta pedagógica, Angelica

Ferreira, Genilce Kziozek , Juliana da Silva

Fotos: Estudantes do 3º ano do curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio Projeto Conecte-se à adoção animal Projeto visa valorizar a história da Associação Atlética Iguaçu Estudantes de escola municipal realizam apresentação artísticas na V Mipeec Estudantes de escola municipal realizam apresentação artísticas na V Mipeec Alunas do Colégio Neusa Domit têm projeto premiado na V Mipeec