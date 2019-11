﻿Mostra de Lançamento de Foguetes do Campus União da Vitória será neste sábado (23)

Integrando várias disciplinas e contribuindo para a prática de conceitos vistos em sala de aula, o Campus União da Vitória promove, no próximo sábado (23), a 3.ª Mostra de Lançamento de Foguetes do IFPR Campus União da Vitória– Molfuva.

O evento contará com a participação de nove equipes, sendo que oito são compostas por estudantes da unidade e uma equipe formada por alunos do Colégio Estadual Neusa Domit.

As equipes disputarão na

modalidade de lançamento à distância, com protótipos confeccionados de

garrafa pet e utilizando como

combustíveis água e ar comprimido.

A mostra, que será aberta

ao público, será realizada nas dependências do campus com início marcado para as 8h da manhã.

O evento acontecerá

conforme as orientações da Mostra Brasileira de Foguetes para

alunos do Ensino Médio MOBFOG.

Caso esteja chovendo, o evento será remarcado para data posterior.